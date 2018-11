¿Por qué sentimos tanta intriga por el juicio de 'El Chapo' Guzmán? Estas son algunas razones

A Pablo Escobar no lo pudieron llevar a juicio , al intentar huir murió baleado por agentes de la DEA en el techo de una casa humilde en un barrio de Medellín, Colombia. Escobar incluso casi destruye a medio país intentando cambiar la Constitución para desmontar la ley que haría que lo extraditaran y juzgaran en Estados Unidos.

“Una de las primera razones que en mis investigaciones he encontrado para explicar esa especie de fascinación colectiva que se experimenta por los narcos proviene de la necesidad como sociedad de entender cómo es que opera el narcotráfico”, explica a Univision Noticias Miguel Cabana, experto en narcocultura de la Universidad Estatal de Michigan y autor del libro ‘Narco-scapes’. “La información oficial, que es la única que tenemos, no se nos da completa, hay una información sobre estas organizaciones criminales que es secreta, vedada y colectivamente sentimos que no tenemos todo para poder entender qué hay detrás de estos sujetos”.