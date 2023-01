Cómo la cacería de 'Los Chapitos' incluyó la tortura de un miembro del Cartel de Sinaloa, según denuncia

El elefante en la habitación es esta acusación de tortura por parte de los marinos mexicanos y es difícil para mí entenderlo porque no hay pruebas claras. Ciertamente no hay prueba de ningún tipo de que la DEA estuviera involucrada o alguien de (el gobierno de) Estados Unidos. Hay una sospecha, pero como dije antes: no operamos nuestro sistema legal en Estados Unidos en base a la sospecha.