“Lo hago responsable de cualquier cosa”: la 'influencer' asesinada en México temía represalias de una expareja presuntamente vinculada al narco

Video Influencer mexicana es asesinada mientras trasmitía en vivo: dijo que tenía un mal presentimiento

La influencer de 23 años Valeria Márquez, quien fue asesinada durante una transmisión en vivo en sus redes, habló en publicaciones previas sobre el temor que le tenía a una expareja.

Márquez había dicho en un par de publicaciones antes de su muerte que había sufrido incidentes relacionados con una de sus exparejas, de la que no reveló su identidad, de acuerdo con reportes de la prensa mexicana.

PUBLICIDAD

“Fue mi pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ex. Y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona”, decía una de las publicaciones recuperadas por los medios mexicanos.

Los reportes indicaron tras el homicidio ocurrido el miércoles en un salón de belleza que ella poseía en Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara, que la expareja de la que hablaba era un líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las imágenes del homicidio han conmocionado al país porque fueron difundidas en vivo en su cuenta de TikTok -que ya fue eliminada-.

Según los reportes, Márquez había mantenido una relación sentimental con un sujeto que es considerado cabecilla de un cartel del narco en Zapopan y Tlaquepaque.

Sin embargo, la Fiscalía estatal de Jalisco, que investiga el caso como un feminicidio, dijo en un comunicado que oficialmente no ha identificado a ninguna persona en específico como principal sospechoso del crimen.

“Ante versiones que señalan a presuntos responsables del feminicidio ocurrido en Zapopan, aclaramos que no existe señalamiento directo contra ninguna persona en la carpeta de investigación”, dijo la agencia estatal.

Jalisco es una de las entidades de México que, en años recientes, ha sufrido un incremento drástico en los niveles de violencia en el país, con cientos de homicidios, secuestros y desapariciones reportados.

La entidad en semanas recientes estuvo en el centro de la atención mediática por el hallazgo de restos óseos en un rancho que fue utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como campo de adiestramiento.

Márquez dijo que había dejado atrás a “los bandidos” y el alcohol

En uno de los videos que han resurgido luego del asesinato, Márquez había hablado sobre un supuesto cambio en su estilo de vida.

PUBLICIDAD

“Ya bien rehabilitada, hermosa, ya cambié”, dijo en el video. “Ya no salgo, ya no tomo, ya me dejé de bandidos, pura niña bien”.

Márquez regularmente difundía consejos de belleza en sus redes y también se había dedicado al modelaje. En Instagram había acumulado más de 103,000 seguidores y un número similar en TikTok.

Durante la transmisión del miércoles, Márquez contó a sus seguidores que un hombre la había ido a buscar más temprano ese día pero se retiró con la excusa de que debía entregarle un paquete personalmente.

“Que no era un repartidor, y luego, ¿quién? Yo creo que ya me voy a ir, porque ya me ‘ondié’”, dijo la influencer, haciendo referencia a lo extraño de la situación. “A lo mejor me iban a matar”.

El individuo regresó alrededor de las 18:30 horas en el momento en que ella transmitía y le preguntó si ella era Márquez y después le disparó. El video muestra cómo la joven se desvanece tras los disparos mientras corre sangre sobre una mesa.

Luego se observa que una de las colaboradoras de la joven detiene la transmisión.



Mira también: