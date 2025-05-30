Grupo Fugitivo: cómo el gusto del narco por la música regional mexicana ha cobrado una sangrienta factura

El brutal asesinato de cinco miembros de la banda de música regional mexicana Grupo Fugitivo en el estado de Tamaulipas ha revivido el debate sobre los peligros que enfrentan los exponentes de este género en territorios controlados por los carteles de la droga.

Aunque las autoridades aún no han aclarado el móvil del crimen sí reportaron la detención de nueve presuntos integrantes del grupo criminal ‘Los Metros’, una facción del Cartel del Golfo (CDG), en conexión con los homicidios.

PUBLICIDAD

Alberto Guerrero Baena, especialista en seguridad, dijo a Univision Noticias que ante la afinidad de los carteles de la droga por esa música, muchos grupos del género han aumentado sus medidas de seguridad antes de aceptar compromisos.

“Hay que decirlo, los carteles tienen cierta afinidad por este tipo de cantantes, por este tipo de grupos, porque es básicamente con lo que crecieron y con lo que vivieron”, dijo. “Al final por unos pagan todos, los artistas se tienen que mover con mucha cautela”.

Según la versión oficial difundida hasta ahora por la fiscalía estatal, los miembros del grupo musical fueron secuestrados la noche del 24 de mayo luego de ser contratados para una fiesta privada en la fronteriza ciudad de Reynosa.

Los cuerpos de los cinco jóvenes fueron encontrados cuatro días después en un predio donde habrían sido asesinados, informó la Fiscalía de Tamaulipas, una región del noreste de México que en años recientes ha visto un drástico incremento en los homicidios ligados al crimen organizado.

La fiscalía de Tamaulipas debe aclarar el nexo del CDG con el grupo, dice experto

Guerrero Baena dijo que ahora corresponde a la Fiscalía de Tamaulipas aclarar por qué los presuntos integrantes de la facción del CDG asesinaron a los jóvenes del Grupo Fugitivo, que tenía en su repertorio corridos y cumbias.

“Podríamos hacer mil hipótesis y revictimizar a estas personas”, dijo. “Pero lo más interesante de todo esto será qué es lo que llegue a averiguar la propia Fiscalía, que tendrá que hilar todos los cabos para ligarlos con un grupo, pues se habla de un grupo delincuencial”.

PUBLICIDAD

Los familiares de las víctimas han negado cualquier vínculo de los jóvenes con el crimen organizado y hasta ahora han exigido pruebas para corroborar que los cuerpos corresponden a los de sus parientes.

Pero la prensa local ha reportado un supuesto conflicto personal entre un integrante de 'Los Metros' y un miembro de la banda por una mujer. Las autoridades no han confirmado esas versiones.

Por su parte, el analista de políticas de seguridad agregó que para muchos de los artistas del género regional mexicano es casi inevitable lidiar con la presencia del crimen organizado.

“Cierto sector de grupos de este tipo ha sido prácticamente atrapado, tocado o en todo caso polarizado o absorbido por quizás el financiamiento de muchos grupos del crimen organizado”, dijo Guerrero Baena.

Un ejemplo de cómo los grupos musicales de este género también han manifestado sus vínculos con el crimen es el de la banda de Sinaloa ‘Los Alegres del Barranco’, quienes enfrentan un proceso penal por apología del delito en Jalisco.

El proceso fue abierto luego de que desplegaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros criminales en uno de sus conciertos en Guadalajara. El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de los integrantes del grupo tras los hechos.

El caso de ‘Los Alegres del Barranco’ desató un intenso debate sobre los narcocorridos en México. La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con el anuncio de un concurso musical para promover la música mexicana, sin incurrir en apología del delito y algunos gobiernos estatales anunciaron la prohibición de narcocorridos en sus territorios.

PUBLICIDAD

Sin embargo, dijo Guerrero Baeana, en el caso particular del homicidio de los integrantes del Grupo Fugitivo, del que se desconocen las motivaciones, debe analizarse con cuidado lo que ocurrió y no llegar a conclusiones anticipadas.

Los finales trágicos de otros exponentes del género regional mexicano

Por años los exponentes de música regional mexicana han estado expuestos al asedio criminal por la afinidad cultural del narco con ese género, dijo Guerrero Baena.

A ese vínculo cultural se han ligado múltiples homicidios de artistas del género en el país en años recientes.

Por ejemplo, agregó, en Reynosa fue acribillado el popular cantante Valentín Elizalde en un caso que también ha sido vinculado al crimen organizado, aunque el móvil nunca fue aclarado oficialmente.

Elizalde murió luego de que hombres armados rafaguearon la camioneta en la que viajaba tras presentarse ante miles de personas en la ciudad.

Un familiar de Elizalde reveló recientemente en una entrevista que el cantante habría sido asesinado porque sostuvo una relación con una mujer que a su vez tenía lazos sentimentales con un integrante del narco.

Guerrero Baena también recordó el brutal homicidio del cantante Sergio Gómez, del grupo K-Paz de la Sierra, quien fue encontrado muerto con huellas de tortura en un paraje de Morelia, Michoacán, en 2007.

El analista dijo que una de las versiones también había apuntado a que el artista había sostenido una relación con una mujer vinculada a los carteles, aunque esa versión nunca fue corroborada por las autoridades.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el caso más emblemático, dijo, fue el del cantante de narcocorridos Chalino Sánchez, quien fue asesinado en mayor de 1992 en Culiacán, bastión del Cartel de Sinaloa, tras una presentación.

Narcomantas y papeletas han sido utilizadas para amenazar a otros artistas del regional mexicano

En meses recientes los exponentes de corridos y música regional han sido blanco de amenazas en distintas regiones del país.

Por ejemplo, a principios de año, el nombre del cantante de corridos tumbados Peso Pluma apareció en narcopapeletas lanzadas desde una avioneta sobre Culiacán para acusarlo a él y a decenas de influencers de estar vinculados con la facción del Cartel de Sinaloa, ‘Los Chapitos’.

Algunos de los influencers incluidos en la lista de las papeletas fueron asesinados recientemente. Las papeletas incluían las iniciales “MF”, las cuales son utilizadas para referirse a Ismael Zambada Sicairos, líder de la facción de ‘Los Mayos’, rival de ‘Los Chapitos’.

Además de esos hechos, también a principios de año fueron colocadas narcomantas con amenazas en contra de artistas del género regional mexicano Natanael Cano, Javier Rosas y ‘Tito Torbellino’. Las mantas hacían alusión a presuntos vínculos de los artistas con un grupo criminal en ese estado.

Ninguno de los artistas ha emitido alguna comunicación oficial al respecto. Sin embargo, tras la prohibición de los narcocorridos en Aguascalientes, Cano desafió a las autoridades y entonó uno de sus populares corridos en los que habla de drogas y el narco.

Mira también: