Las claves del asesinato de 5 miembros del Grupo Fugitivo en la frontera norte de México

Las sospechas se cumplieron y, finalmente, las autoridades mexicanas confirmaron este jueves que los cinco cuerpos encontrados en la ciudad fronteriza de Reynosa pertenecen a miembros de la formación musical Grupo Fugitivo.

Los cuatro músicos y su representante permanecían desaparecidos desde el fin de semana, cuando se disponían a acudir a un evento privado para el que habían sido contratados.

PUBLICIDAD

El caso ha generado conmoción en el estado de Tamaulipas, cuyas autoridades confirmaron también la detención de nueve personas por su presunta relación con los crímenes, y supuestamente vinculadas al Cártel del Golfo.

Los familiares del grupo, que han criticado la labor de investigación y escasa información recibida por parte de las autoridades, han negado en repetidas ocasiones que los músicos tuvieran ninguna relación con el crimen organizado.

Estas son algunas claves sobre el caso que ha vuelto a poner la lupa sobre la extrema violencia que azota a México.

¿Cuándo desaparecieron los integrantes de Grupo Fugitivo?

Cinco de los miembros de Grupo Fugitivo (Francisco Xavier Vázquez, de 20 años; Nemesio Antonio Durán, de 40 años; Víctor Manuel Garza, de 21; José Francisco Morales, de 23; y su fotógrafo y representante Livan Edyberto Solís, de 27) desaparecieron el pasado domingo por la noche.

Fue antes de esto que se comunicaron por última vez con sus familiares para avisar que acudirían en camioneta a un salón de eventos sociales en Reynosa para realizar una actuación privada para la que habían sido contratados. Después ya no se supo más de ellos.

El fiscal del estado de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo este jueves que los investigadores concluyeron que el grupo fue privado de su libertad sobre las 22:00 p.m., hora local.

Según Edith González, miembro del colectivo Amor por los Desaparecidos, el grupo habría sido engañado al ser citado para la supuesta actuación, ya que todo se trataba de "una coartada para llevárselos". Las autoridades no han confirmado este punto.

PUBLICIDAD

"Se les manda citar en una dirección, al momento que llegan no existía tal palapa como referían, estaba en abandono. Posteriormente, llega otro integrante y refiere que (el resto de) los integrantes no estaban", declaró González este miércoles a Milenio TV.

Ese quinto componente de la formación, uno de sus cantantes, se habría salvado por haber llegado tarde al punto de reunión, según publicaron medios locales, aunque él no ha realizado declaraciones públicas tras lo ocurrido.

¿Cómo fueron encontrados los cuerpos sin vida de los miembros de Grupo Fugitivo?

El pasado martes fue encontrada la camioneta en la que viajaban. Según uno de sus familiares, el vehículo no tenía ningún indicio de violencia.

Desde la noche del miércoles, varios medios locales reportaron sobre el hallazgo de cinco cadáveres calcinados en un barrio de Reynosa.

Pero no fue hasta este jueves que la vocería del área de Seguridad de Tamaulipas informó sobre cinco cuerpos que presentaban características preliminares que podían corresponder a los músicos desaparecidos. La confirmación oficial llegó horas después.

Gracias a la grabación de cámaras de seguridad de la zona y el rastreo de sus teléfonos, se pudo establecer que los hombres fueron llevados a un ejido cercano poco después de ser privados de su libertad.

“Al momento, existen elementos que permiten presumir que es (en este terreno) donde fueron privados de la vida”, dijo Barrios.

¿Qué se sabe del móvil y de los responsables del asesinato de Grupo Fugitivo?

Durante un operativo, las autoridades estatales arrestaron a nueve personas por su presunta relación con las muertes, indicó Barrios.

PUBLICIDAD

Aseguró que los detenidos pertenecen a la facción de “Los Metros” del Cártel del Golfo, recientemente designado por Estados Unidos junto a otros carteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”.

“Asimismo, se aseguraron nueve armas de fuego y dos vehículos. Como se ha mencionado, el lugar del hallazgo sigue siendo procesado a fin de localizar los indicios que permitan establecer técnica y científicamente el móvil y las circunstancias de cómo fueron privados de la vida los integrantes del grupo”, explicó el fiscal, quien aseguró que no habrá impunidad en el caso.

¿Quiénes formaban parte de Grupo Fugitivo?

La banda, formada por cinco músicos, era originaria de Reynosa. Los cuerpos encontrados corresponden, según las autoridades, a cuatro de ellos y su representante.

Grupo Fugitivo solía interpretar cumbias y corridos y se dedicaban a amenizar fiestas y bailes populares en la región. El grupo contaba con algo más de 10,000 seguidores entre sus cuentas de Instagram y de Facebook.

Pocas horas antes de desaparecer, sus miembros tomaron y publicaron en sus redes sociales las últimas imágenes que se conservan de ellos. Se encontraban en el puente internacional Reynosa-Hidalgo, en la frontera con Texas, y cantaban la canción "Cruzando el puente" de Los Cadetes de Linares.

"Nos vemos en un rato más en McAllen, Texas. Puro Fugitivo cruzando fronteras (No se crean, nada más la foto en el lado (mexicano), pero esperemos un día poder extendernos a los Estados Unidos", escribieron en la publicación.

En entrevistas con diversos medios, sus familiares han desmentido informaciones sobre supuestos vínculos del grupo con el crimen organizado o con actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

¿Cómo reaccionaron los familiares de Grupo Fugitivo a la noticia de su asesinato?

Después de la rueda de prensa del fiscal de Tamaulipas, familiares de los miembros del grupo se negaron a reconocer que habían sido asesinados, al no contar aún con la evidencia.

"Quiero saber por qué la Fiscalía del Estado dice que mi hijo está muerto, no saben si es él, no tienen mi ADN, no sabemos, no lo he visto. A nosotros no nos han dicho nada y somos los primeros que necesitamos tener esta noticia", declaró la madre de Francisco Xavier Vázquez, uno de los jóvenes.

Algunos familiares, que han criticado la labor de la Fiscalía y han denunciado un vacío de información sobre los avances de la investigación, aseguraron este jueves que las autordaes no se habían comunicado con ellos antes de hacer el anunció público en la rueda de prensa.

¿Cuál es la situación respecto a inseguridad en la ciudad fronteriza de Reynosa?

Reynosa es una ciudad fronteriza de México que ha enfrentado por años una espiral de violencia debido a las pugnas de organizaciones criminales que luchan por controlar el tráfico de drogas y de migrantes y el robo de hidrocarburos.

Este caso se suma a otros, como el ocurrido en 2018 cuando hombres armados secuestraron a dos integrantes del grupo musical “Los norteños de Río Bravo” y cuyos cuerpos aparecieron sin vida días más tarde en una autopista federal del estado de Tamaulipas.

Sus crímenes ocurren en medio de la ola de violencia que vive México, pese a que el gobierno informó que los homicidios disminuyeron un 24,9% en los primeros siete meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum (de octubre de 2024 al pasado abril).

PUBLICIDAD

El asesinato de los miembros de Grupo Fugitivo ocurre también en medio de la polémica que se ha incrementado recientemente contra el popular género musical conocido como el “narcocorrido”, que ha llevado a algunos estados mexicanos a prohibirlo por dar difusión a prácticas relacionadas con el narcotráfico y la violencia.

Para contrarrestar el género —que tiene entre sus principales seguidores a los jóvenes— el gobierno está promoviendo un concurso nacional de canciones mexicanas sin contenidos violentos.

Mira también: