Sentencian a cadena perpetua en EEUU a Rubén Oseguera González 'El Menchito', hijo del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

Una jueza federal sentenció este viernes a cadena perpetua más 30 años a Rubén Oseguera González, quien era el segundo al mando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La jueza Beryl A. Howell determinó además que el acusado deberá pagar una multa de más de 6,000 millones por haber traficado droga a EEUU.

De acuerdo con medios mexicanos que estaban en la sala, Oseguera no mostró ninguna reacción al escuchar la sentencia.

Según explicó Howell, la sentencia de cadena perpetua respondía a los cargos de tráfico de drogas, mientras los 30 años adicionales eran la pena por posesión de armas de fuego y elementos destructivos.

Un jurado declaró a "El Menchito" culpable en septiembre pasado de cargos de conspiración para traficar drogas a Estados Unidos y uso de armas de fuego.

Se alega que asesinó con sus propias manos o a través de sus sicarios a por lo menos 100 personas, incluyendo nueve efectivos de las fuerzas de seguridad de México que viajaban en un helicóptero militar y que en 2015 fue derribado con alto poder de fuego.

La Fiscalía federal pidió para este capo de 35 años apodado ‘El Menchito’ una sentencia de dos cadenas perpetuas y una multa de 12,600 millones de dólares. Es lo que se cree obtuvo moviendo toneladas de cocaína y metanfetaminas.

Sus abogados señalaban que 40 años de prisión serían suficientes para su cliente.

Varios narcos que trabajaron con ‘El Menchito’ testificaron en el juicio cómo pasó de ser un adolescente que acompañaba a su padre a reuniones de negocios de drogas, a un sanguinario joven que construía un imperio de criminal en Guadalajara.

‘El Menchito’ era “un asesino serial”

“El acusado no es nada menos que un asesino serial frío y calculador”, lo describía en un memorando de sentencia el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El documento enumera una serie de crímenes horribles cometidos por Oseguera González. Como el día en que, en medio de una boda en Villa Purificación, Jalisco, le pidió a su chofer que estacionara el coche, pero al ver que no le obedeció tan pronto como quería, desenfundó su pistola y lo mató de un tiro en la cabeza.

La anécdota la contó el hombre que esa noche contraía nupcias, Herminio Gómez Ancira, quien pasó de ser un sicario del cartel a jefe de la policía de dicha localidad.

Gómez Ancira también narró al jurado, en septiembre pasado, que en 2015 el joven capo había degollado a cinco hombres que le debían dinero por drogas. A otras víctimas las disolvió en ácido. Mataba por cualquier motivo, aseguró el testigo.

‘El Menchito’ nació en San Francisco, California, hace 32 años.

Sus abogados justificaron en un memorando que creció en un ambiente violento, rodeado de familiares que se dedicaban al narcotráfico.

Tenía 14 cuando su propio padre “lo reclutó” para que le ayudara a dirigir las actividades criminales en Puerto Vallarta, Jalisco. En ese entonces, ‘El Mencho’ era jefe de plaza del Cartel del Milenio, que estaba alineado con el Cartel de Sinaloa.

Ya en 2013, Oseguera González hacía crecer su empresa delictiva en Guadalajara. Se hacía llamar ‘El Señor de la Perla’, refiriéndose a la ciudad donde operaba.

La policía lo arrestó en Jalisco en 2015 y cinco años después lo extraditaron a EEUU.

Cartas de la familia de ‘El Menchito’

Pero sus familiares dicen que Oseguera González tenía otro comportamiento con ellos.

Su esposa, sus tres hijos y hasta su abuela materna enviaron cartas al juez que revisa su caso, describiéndolo como un hombre cariñoso, trabajador y amable.

“Mi papi es una buena persona”, se lee en las cartas de sus hijos.

“Recibí mucho amor y cariño de parte de él”, escribió su hija mayor Jessica Michelle Oseguera Gutiérrez, de 14 años.

Por su parte, Estela Valencia Farías, abuela de ‘El Menchito’, lo recordó como un niño noble y obediente. Los hijos de esta anciana de 81 años son los líderes de la organización llamada Los Cuinis, el brazo financiero del CJNG.

“No lo juzgue por los delitos de su padre”, “Él no escogió el papá que le tocó”, “No es la persona que dicen que es”, escribió la mujer.

Desde su llegada a Estados Unidos, ‘El Menchito’ ha permanecido en confinamiento solitario en una prisión federal. Pasa 23 horas del día dentro de su celda.

Su padre, ‘El Mencho’, sigue prófugo y se cree que se esconde en algún lugar de la Sierra Occidental de México. Lo protege un ejército de sicarios.

Este expolicía ha convertido al Cartel de Jalisco en uno de los más grandes del mundo. Por su captura se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.