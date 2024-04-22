Capturan en México a Abraham Oseguera Cervantes, hermano de 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Video Quién es 'Don Rodo', uno de los hermanos del narco 'El Mencho', que fue detenido en México

La Guardia Nacional detuvo el domingo en el occidente de México a Abraham Oseguera Cervantes, alias 'Don Rodo', hermano del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien supuestamente tenía un papel más discreto y administrativo en la organización criminal, informó la AP.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) confirmó su captura en la madrugada del domingo en la localidad de Autlán de Navarro, Jalisco.

El RND describe al detenido como un hombre de piel blanca, pelo oscuro y 1.70 metros de altura. Iba vestido con una camisa a cuadros de manga larga, pantalón de mezclilla (jeans) y botas negras. De acuerdo con el RND, pasó a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la alcaldía Cuauhtémoc, de Ciudad de México.

Las autoridades no han informado públicamente al respecto ni han confirmado el parentesco del arrestado con Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', el líder del CJNG y uno de los narcotraficantes más buscados en Estados Unidos.

¿Quién es Abraham Oseguera Cervantes y qué papel jugaba en el CJNG?

El analista de seguridad David Saucedo aseguró a la AP que Oseguera Cervantes es uno de los hermanos de 'El Mencho' aunque no tenía un perfil sanguinario ni lideraba grupos de choque, sino que hacía “actividades administrativas al interior del cartel”.

“Se encargaba sobre todo de envíos de droga hacia Estados Unidos, teniendo bajo su control algunas rutas de trasiego”, afirmó Saucedo, quien no descartó que la detención haya sido ejecutada con fines de extradición al país vecino.

Según explicó, durante muchos años el arrestado ha tenido un papel discreto pero de acuerdo con fichas e informaciones de inteligencia, “desde hace tiempo se sabía de su existencia y del papel que desempeñaba dentro del Cartel de Jalisco”.

En diciembre de 2022 fue detenido otro hermano de 'El Mencho', Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, señalado por organizar la logística, comprar armas, lavar dinero para el cartel y organizar violentas ofensivas contra grupos antagónicos.

El Cartel de Jalisco, uno de los más sanguinarios y poderosos de México

El CJNG está considerado actualmente uno de los carteles más sanguinarios y poderosos de México, que se disputa el control de muchos territorios con la otra gran organización criminal mexicana, el Cartel de Sinaloa.

Con un enorme poder de fuego que incluye ametralladoras automáticas, lanzagranadas y lanzacohetes, el CJGN ha establecido una presencia prácticamente nacional, desde las playas de Cancún —en el este— hasta el norte, y ha sido blanco de las autoridades tanto en México como en Estados Unidos. Varios de sus miembros han sido detenidos en distintos lugares del país.

Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de 'El Mencho' .

