¿Quién es Antonio Oseguera Cervantes, el poderoso narcotraficante hermano de El Mencho detenido en México?

“Aunque Antonio Oseguera no llama la atención tanto como su hermano [el Mencho], ha tomado mucha importancia dentro de la estructura del cartel. Asumió un papel más protagónico y ya no tras bambalinas, no solo en temas de lavado de dinero sino también en operaciones”, explica a Univision Noticias Ildefonso Ortiz, periodista de investigación en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos.