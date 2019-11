"Abandonados por el Estado": quién controla la zona de México en la que masacraron a 9 miembros de la familia LeBarón

El área es tradicionalmente un punto en disputa entre dos cárteles, el de Sinaloa , uno de los más fuertes de México según la DEA , y el de Juárez . Pero las peleas no se dan entre las estructuras más poderosas de estas organizaciones criminales, pues en el área operan mas bien células locales, sicarios y pistoleros que incluso pueden actuar independientemente, explica el reportero experto en narcotráfico del impreso Ríodoce, Miguel Ángel Vega: "Son controladas por encargados de la zona que rinden cuentas a un jefe o a nadie" .

Justamente este miércoles en una rueda de prensa con el gabinete de seguridad, el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, mencionó que investigan un enfrentamiento entre miembros de estas dos células casi a las 3:00 am del lunes. Ocurrió entre integrantes de La Línea y Los Salazar.

Adrián LeBarón, miembro de la familia que fue víctima de asesinato en 2009 por parte de estos grupos de la zona, sigue dudando de la versión oficial sobre una confusión, porque los autores materiales masacraron a la mujer que iba en la primera camioneta incluso cuando ella se bajó del auto con las manos en alto y advirtió que había niños: "Ellos mataron, robaron, había casquillos pegados a la camioneta y yo me pregunto ¿dónde está la confusión?", dijo en una entrevista en el noticiero Despierta de Televisa. Aseguró que las investigaciones han seguido un curso "mediocre".

El analista en seguridad y narcotráfico en México, Alejandro Hope, coincide con LeBarón en que la versión del gobierno sobre lo ocurrido es débil: "Decir que se debió a la disputa entre dos cárteles es la respuesta tradicional de un Estado que no investiga ningún homicidio".

Una zona sin control

Casi cuatro horas después del ataque llegaron al lugar los primeros efectivos militares de la Guardia Nacional. Y esta demora de las autoridades no es casualidad.

Este miércoles, el general Mendoza lo reconoció. "Tenemos escaso personal en ese punto", dijo. "No se había tenido referencia (de incidentes) en los meses anteriores. Las necesidades de seguridad por Guardia Nacional o Ejército se orientan a áreas de conflicto", declaró al asegurar que la zona será reforzada.

El periodista de Ríodoce asegura que la solución a los problemas en esta zona —y en otras tantas afectadas por el narcotráfico— pasa por destinar recursos para el desarrollo social. De lo contrario, predice, seguirán naciendo en estos territorios los mayores capos de la droga. "Sin escuelas ¿qué terminan haciendo los niños? Sicariato, porque no hay más. Termina descompuesto el tejido social de esta zona porque no hay más. Los niños crecen conociendo la violencia y las armas porque no hay más", analiza. "La única solución que le veo es una solución integral, a largo plazo, que incluya trabajo y educación. De otro modo se está reciclando la historia".