¿Puede el papa León XIV seguir siendo estadounidense ahora que es jefe de un Estado extranjero?

Video "Es preocupante": papa León XIV pide que se permita la entrada digna de la ayuda humanitaria a Gaza

La elección del papa León XIV como el primer líder de la Iglesia católica nacido en Estados Unidos lo puso en una posición extremadamente inusual y jurídicamente espinosa al ser ciudadano estadounidense y, al mismo tiempo, jefe de un Estado extranjero.

Nacido en Chicago en 1955 y bautizado con el nombre de Robert Prevost, el papa ha tenido durante la última década una doble ciudadanía: la estadounidense y la de Perú, el país latinoamericano en el que fue misionero y obispo.

PUBLICIDAD

Pero ahora que asumió el cargo de pontífice, León XIV es también líder de la Santa Sede, el órgano rector de la Iglesia católica y de la Ciudad del Vaticano, un Estado independiente.

Entonces, ¿puede el papa seguir siendo estadounidense mientras está a la cabeza de un gobierno extranjero? Estas son algunas preguntas y respuestas para tratar de despejar esta duda.

¿El Vaticano es considerado una nación soberana?

Además de ser el líder espiritual de aproximadamente 1,400 millones de católicos en todo el mundo, según la Iglesia, León XIV también es el jefe de Estado de la nación más pequeña del planeta.

La Ciudad del Vaticano abarca solo 0.17 millas cuadradas y tiene una población de unos pocos cientos de personas.

Se convirtió en Estado independiente en 1929 en virtud de un tratado entre Italia y la Santa Sede.

¿Podría León XIV ser despojado de su ciudadanía estadounidense?

Los estadounidenses que trabajan para gobiernos extranjeros no corren automáticamente el riesgo de perder su ciudadanía de Estados Unidos.

No obstante, el Departamento de Estado de EEUU señala en su sitio web que puede “revisar activamente” el estatus de ciudadanía de los estadounidenses que “se desempeñan como jefe de Estado, jefe de gobierno o ministros de Relaciones Exteriores extranjeros”.

“Ese tipo de casos plantean cuestiones complejas de derecho internacional, incluidos temas relacionados con el nivel de inmunidad ante la jurisdicción estadounidense que se le puede otorgar a la persona que ejerce ese cargo”, señala la política.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado declinó comentar sobre el estatus de la ciudadanía del papa. Un portavoz informó a la agencia AP que el departamento no hace declaraciones sobre la ciudadanía de personas específicas.

El tema central es si líderes extranjeros deben tener ciudadanía estadounidense cuando también gozan de una amplia inmunidad frente a las leyes de Estados Unidos, opinó para el mismo medio Peter Spiro, profesor de Derecho de la Universidad del Temple y experto en Derecho sobre ciudadanía.

Dicha inmunidad contradice el principio constitucional de que ningún estadounidense debe estar por encima de la ley.

Sin embargo, la Corte Suprema falló en 1980 que a los estadounidenses no se les puede privar de su ciudadanía a menos que renuncien a ella intencionalmente.

“El Departamento de Estado nunca asume que usted tiene la intención de perder su ciudadanía a menos que lo manifieste específicamente durante el proceso de renuncia”, dijo Spiro.

Indicó que sería difícil argumentar que León XIV, al convertirse en papa, mostrara tener la intención de renunciar a la ciudadanía estadounidense.

“Creo que es muy improbable que EEUU tome medidas para revocar la ciudadanía del papa”, concluyó el experto.

¿Puede el papa seguir siendo ciudadano de Perú?

La ley peruana no tiene conflicto con el hecho de que el papa León XIV mantenga su ciudadanía, dijo a AP Jorge Puch, subdirector de Vínculos y Archivo Registral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú.

A León XIV se le otorgó la ciudadanía peruana en agosto de 2015, un mes antes de que el papa Francisco lo nombrara obispo de Chiclayo, en la región norte del país sudamericano. Para poder recibirla, tuvo que residir en Perú por lo menos dos años y aprobar un examen de educación cívica.

PUBLICIDAD

“Es lo más loable que ha podido hacer nuestro querido sumo pontífice: querer tener la nacionalidad peruana sin haber sido peruano de nacimiento”, expresó Puch.

Todos los peruanos adultos, incluidos los ciudadanos naturalizados, deben votar en las elecciones hasta los 69 años. Votar en los comicios presidenciales de Perú del próximo año no será obligatorio para León XIV, ya que cumplirá 70 años en septiembre.

¿Conservaron los papas anteriores la ciudadanía de sus países de origen?

No está claro qué sucedió con la ciudadanía de los predecesores de León XIV una vez que se convirtieron en papas. Esa no es información que el Vaticano haga pública.

Sí se sabe que el papa Francisco renovó su pasaporte en su Argentina natal en 2014, un año después de ser elegido pontífice. El papa Benedicto XVI, nacido en Alemania, y el papa Juan Pablo II, originario de Polonia, nunca renunciaron públicamente a la ciudadanía de sus países de origen.

Juan Pablo II fue el primer papa no italiano en 455 años.

Margaret Susan Thompson, profesora de Historia de la Universidad de Syracuse y experta en catolicismo estadounidense, dijo a AP que duda que León XIV renuncie a su ciudadanía estadounidense, pero cree que el nuevo papa envió un importante mensaje al pronunciar su primer discurso en italiano y español, sin usar el inglés.

“Creo que quiere enfatizar que es el papa de la Iglesia católica universal”, opinó Thompson, “y no un estadounidense que ocupa ese cargo”.

¿Otros ciudadanos estadounidenses han sido líderes de un gobierno extranjero?

Sí, y hay varios ejemplos notables.

El ex primer ministro británico Boris Johnson nació en Nueva York de padres británicos en 1964. Dejó Estados Unidos cuando era niño y renunció a su ciudadanía estadounidense en 2016, mientras era secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido. Johnson se convirtió en primer ministro tres años después.

PUBLICIDAD

Mohamed Abdullahi Mohamed era ciudadano estadounidense cuando fue elegido presidente de Somalia en 2017. Nacido en Somalia, se mudó a EEUU en 1985 y se naturalizó en la década de 1990. Sin embargo, Mohamed renunció a su ciudadanía estadounidense dos años después de asumir la presidencia.

Valdas Adamkus se naturalizó estadounidense después de que su familia huyera de Lituania para escapar de la ocupación soviética. Regresó y ganó la presidencia de Lituania en 1998, algunos años después de que la URSS se desintegrara. También renunció a su ciudadanía estadounidense tras ser elegido.

Mira también: