"¡Nunca más la guerra!": el mensaje del nuevo papa León XIV en su primera bendición dominical

Video “Vivió de cerca el dolor”: migrantes recuerdan la ayuda que recibieron del papa León XIV en Perú

El papa León XIV pidió una paz justa y duradera en Ucrania y un cese al fuego inmediato en Gaza con liberación de rehenes y entrega de ayuda humanitaria, en su primera bendición dominical como pontífice.

"¡Nunca más la guerra!" expresó León desde la logia de la Basílica de San Pedro, el balcón situado en el centro de la fachada principal de esa emblemática edificación. "También me dirijo a las grandes potencias del mundo repitiendo el llamado siempre presente 'nunca más la guerra'", agregó.

Es la primera vez que León regresa a la logia desde que apareció por primera vez ante el mundo el jueves por la noche tras su histórica elección como papa, el primero de Estados Unidos y cercano a Latinoamérica debido a sus décadas en Perú. Entonces también ofreció un mensaje de paz.

Recordando el final de la II Guerra Mundial hace 80 años, León citó al papa Francisco al denunciar la cantidad de conflictos que asolan el mundo hoy en día, diciendo que es como una "tercera guerra mundial fragmentada".

"Llevo en mi corazón los sufrimientos del amado pueblo ucraniano", dijo. "Que se haga todo lo posible para lograr una paz genuina, justa y duradera lo antes posible".

El papa León XIV da su bendición desde el balcón central de la basílica de San Pedro en su primera bendición dominical tras ser elegido. Imagen Andrew Medichini/AP



El papa pidió la liberación de los prisioneros de guerra y el regreso de los niños ucranianos a sus familias, y dio la bienvenida al cese al fuego entre India y Pakistán.

El pontífice señaló, además, que estaba "profundamente entristecido por lo que ha sucedido en la Franja de Gaza" y pidió un "cese al fuego inmediato". "Ofrezcamos ayuda humanitaria a la población civil" y "liberemos a todos los rehenes", agregó.

Primera bendición dominical del papa León XIV

León XIV retomó la tradición papal de ofrecer una bendición al mediodía, pero con varias novedades. Mientras que sus predecesores se asomaban a la ventana del estudio del Palacio Apostólico, al lado de la plaza, León fue al mismo centro de la plaza y al corazón de la basílica.

También ofreció una novedad al cantar la oración Regina Caeli, una oración en latín que se dice durante la temporada de Pascua y que normalmente, los papas anteriores solo recitaban.



El papa llevó este domingo la sencilla sotana blanca del papado, no la capa roja formal que usó el jueves por la noche, y volvió a usar su cruz pectoral de plata. El jueves por la noche utilizó una más ornamentada que contiene las reliquias de San Agustín y su madre, Santa Mónica, que le había sido dada por su orden religiosa agustiniana.

León XIV también recordó que este domingo era el Día de la Madre en muchos países y deseó a todas las madres, "incluyendo a aquellas en el cielo".

La multitud, llena de bandas de música que estaban en la ciudad para un fin de semana especial de Jubileo, estalló en vítores y música mientras las campanas de la Basílica de San Pedro repicaban. Las autoridades italianas estimaron que había unas 100,000 personas en la plaza.

Las primeras acciones del papa León XIV

El papa había celebrado una misa privada cerca de la tumba de San Pedro. El Vaticano informó que el papa estuvo acompañado por el jefe de su orden agustiniana, el reverendo Alejandro Moral Antón.

León rezó el sábado ante la tumba del papa Francisco, ubicada al otro lado de la ciudad en la basílica de Santa María la Mayor. También se reunió con cardenales y efectuó su primera salida de Roma como papa a un santuario agustino a unos 31 millas de la capital: la basílica Nuestra Señora del Buen Consejo de Genazzano.

En una de sus primeras decisiones, León XIV ratificó todos los cargos de la curia romana, el gobierno de la Iglesia, que cesan en sus funciones apenas muere el papa.

El Vaticano marcó para el próximo domingo 18 de mayo la misa de entronización en la Basílica de San Pedro.

El misionero de 69 años, nacido en Chicago, fue elegido como el 267mo papa el jueves tras la muerte de Francisco el 21 de abril.

Con información de AP y AFP.