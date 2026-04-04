Noticias Unesco otorga protección al patrimonio cultural de Líbano tras guerra Los lugares recibirán asistencia técnica y financiera para ayudar a su preservación y renovar la gestión de riesgos.

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El miércoles 1 de abril, la Unesco otorgó protección reforzada provisional a 39 bienes culturales en Líbano y se aprobó la ayuda financiera de más de 100 mil dólares para operaciones de emergencia.

Esto se dio tras una reunión que fue a petición del país atacado por Israel, el cual mantiene una guerra con el grupo Hezbolá. A continuación te contamos en qué consistió este apoyo y la razón de sus conflictos entre ambas naciones.

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¿En qué consiste la protección?

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De acuerdo con la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 39 sitios pasarán a beneficiarse del nivel más alto de protección jurídica frente a ataques o uso con fines militares. En caso de que no se respeten, constituirá una infracción grave dando lugar a responsabilidades penales.

Los lugares también recibirán asistencia técnica y financiera para ayudar a su preservación y renovar la gestión de riesgos. Esta es una de las iniciativas por parte de la Unesco en Oriente Medio con el fin de asegurar colecciones arqueológicas y museísticas.

La organización con el fin de evaluar los daños de los bienes culturales hace un seguimiento con satélite por parte del Centro de Satélites de las Naciones Unidas. En donde se han confirmado afectaciones en la ciudad de Tiro, la cual está inscrita en la lista del patrimonio mundial desde 1984.

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“El patrimonio cultural debe ser protegido. Es la columna vertebral de la identidad y la esperanza de los pueblos”, confirmó el subdirector general adjunto de Cultura de la Unesco, Lazare Eloundou Assomo.

Líbano e Israel

La ofensiva de Líbano no ha cesado desde que el 2 de marzo, el grupo chií Hezbolá lanzó cohetes en contra de Israel, por la muerte del líder supremo de Irán. Este conflicto ha dejado como saldo más de 1300 muertos y más de un millón de desplazados.

El p rimer ministro Nawaf Salam ha indicado que Líbano es víctima de una guerra, en tanto Israel avanza en su invasión del sur libanes y amenaza con hacer pagar un alto precio a Hezbolá por lanzar proyectiles al norte de Israel.