Una búsqueda nacional está en marcha en Egipto, pues un brazalete de oro de un antiguo faraón desapareció de un museo

Las autoridades egipcias investigan la desaparición de la pieza de 3,000 años que se encontraba en el laboratorio de restauración del recinto para una revisión.

Video Descubren tres tumbas de más de 3,500 años de antigüedad en Egipto

Un operativo a grande escala se ha puesto en marcha en Egipto luego de que un brazalete de oro de aproximadamente 3,000 años de antiguedad desapareciera del Museo Egipcio en El Cairo.

El brazalete fue sustraído del laboratorio de restauración del museo, según lo nformó el Ministerio de las Antigüedades egipcio el martes.

La noticia fue comunicada tras varios días de investigación y después de que se comenzara un inventario completo de los objetos en el laboratorio. La foto del brazalete fue difundida a nivel nacional para ayudar en su localización.

Detalles de la desaparición del brazalente de oro de un antiguo faraón

El Ministerio de Antigüedades no especificó cuándo fue la última vez que se vio el brazalete, pero medios egipcios como Al-Misri al-Yawm reportaron que la desaparición se detectó durante una revisión de inventario en días recientes, mientras el personal se preparaba para enviar múltiples artefactos a una exhibición en Roma programada para abrir el próximo mes.

El brazalete formado por una banda dorada y decorado con cuentas de lapislázuli es una pieza que perteneció faraón Amenemope, quien fue parte de la dinastía XXI del antiguo Egipto que gobernó desde 993 hasta 984 a.C.

El museo egipcio de El Cairo, ubicado en la plaza Tahrir, es el más antiguo del Medio Oriente y resguarda más de 170,000 artefactos, entre ellos la famosa máscara funeraria dorada de Amenemope.

Las medidas que tomaron la autoridades de Egipto ante el robo del brazalete

Para hacer frente al robo, las autoridades egipcias implementaron un operativo nacional que incluye la difusión de la imagen del brazalete en todos los aeropuertos, puertos marítimos y puntos de entrada terrestre del país para prevenir el contrabando. Además, se formó un comité especializado para realizar un inventario y revisión completa de todos los objetos del laboratorio de restauración donde desapareció la joya.

La decisión de no anunciar inmediatamente la desaparición del brazalete buscó asegurar un ambiente adecuado para el avance de las investigaciones, explicó el ministerio, que continúa evaluando el contenido del laboratorio para descartar otras faltas.

Este caso ocurre en un contexto donde Egipto ha reforzado sus esfuerzos para proteger y recuperar su patrimonio cultural. Ejemplos de ello son los desfiles públicos realizados en 2021 para trasladar momias reales a un nuevo museo, los recientes retornos de objetos robados a Egipto, incluyendo 25 artefactos r ecuperados desde Estados Unidos, y la próxima inauguración del Gran Museo Egipcio en Giza, que exhibirá los tesoros de la tumba del rey Tutankamón.

