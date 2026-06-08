Filipinas

Un terremoto de 7,8 en Filipinas deja al menos 32 personas muertas, más de 200 heridas, derrumba edificios y provoca alerta de tsunami

El epicentro del sismo se ubicó en el mar, frente a Mindanao, la segunda isla más poblada del archipiélago filipino, y tuvo una profundidad de 33 kilómetros (20 millas), a unos 32 kilómetros (20 millas) al suroeste de la ciudad de Maasim

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Por:N+ Univision
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Video Un fuerte terremoto provoca una cascada de agua desde lo alto de un rascacielos

Un terremoto de magnitud 7,8 tuvo lugar frente a la costa del sur de Filipinas este lunes 8 de junio, causando más de 200 heridos y por lo menos 32 muertos.

Además de que se registró un tsunami de 1 metro (3 pies) que llegó a costas cercanas.

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¿Qué daños ocasionaron el terremoto y el tsunami?

La ciudad de General Santos fue gravemente afectada, ya que varios edificios, en su mayoría de poca altura, se derrumbaron o sufrieron graves daños. El terremoto provocó el deslizamiento de tierra en Glan, provincia de Sarangani, que ocasionó la muerte de 13 aldeanos, de acuerdo con René Punzalan, funcionario provincial de mitigación de desastres, a la cadena de radio DZBB.

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En el caso del tsunami, se reportaron daños en al menos una aldea costera del sur. Y se registraron olas de menos de un metro en Indonesia, Palaos e incluso en el sur de Japón.

El terremoto más intenso del año en Filipinas

Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, señaló que este terremoto ha sido el más intenso que ha azotado Filipinas este año. El director aconsejó a la población que pidiera asesoramiento antes de regresar a sus casas o edificios, ya que podrían replicarse cuando ocurran las réplicas.

El epicentro del sismo se ubicó en el mar, frente a Mindanao, la segunda isla más poblada del archipiélago filipino. Bacolcol dijo que el terremoto se dio a una profundidad de 33 kilómetros (20 millas), a unos 32 kilómetros (20 millas) al suroeste de la ciudad de Maasim, en la provincia de Sarangani.

12 personas permanecen desaparecidas

Según la Agencia de Noticias AP, por lo menos 12 personas están desaparecidas en General Santos, una ciudad portuaria. Equipos de rescate y búsqueda están trabajando para encontrar a la población que pudo haberse quedado atrapada en algún supermercado, un almacén, una escuela primaria y otros edificios pequeños.

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Asimismo, la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas informó que el aeropuerto internacional de General Santos quedó temporalmente cerrado por el terremoto y se cancelaron 17 vuelos nacionales.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dio a conocer que la amenaza de tsunami disminuyó considerablemente unas cinco horas después del terremoto. Las autoridades filipinas también levantaron la alerta de tsunami a media tarde.

Es importante señalar que Filipinas es uno de los países con mayor vulnerabilidad a desastres naturales en el mundo, y es que por su localización en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, frecuentemente sufre terremotos y erupciones volcánicas.

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