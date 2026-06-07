sismo Un terremoto de magnitud preliminar 7,8 azota Filipinas y activa la alerta de tsunami en el Pacífico Un potente terremoto de magnitud 7.8 sacudió la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, y se prevé la posibilidad de un tsunami en algunas costas de la zona. No se dispone de información inmediata sobre los daños

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Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la costa sur de Filipinas el lunes, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, y un centro de alerta regional emitió una alerta de tsunami.

No se dispuso de información inmediata sobre los daños.

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El epicentro se ubicó a 15.3 millas al oeste-suroeste de Burias, Filipinas, y tuvo una profundidad de 22 millas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo ocurrió a las 7:37 a. m.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que eran posibles olas de tsunami de hasta 10 pies en algunas costas de Filipinas. En algunas costas de Indonesia y Malasia, eran posibles olas de hasta 3 pies.

Epicentro en Filipinas de hoy 8 de junio de 2026 Imagen USGS

En Taiwán, Japón, Guam, Papúa Nueva Guinea y varias naciones y territorios insulares del Pacífico occidental, era posible que se produjeran olas de tsunami de menor magnitud.

Los residentes sintieron los temblores del terremoto en las provincias indonesias de Sulawesi del Norte y Maluku del Norte.