Noticias Terremoto de magnitud 6.0 sacude el centro de Filipinas Diariamente se registran terremotos en Filipinas, porque un conjunto de islas está situado en el anillo de fuego del Pacífico, el cual tiene intensa actividad sísmica

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Este lunes 4 de mayo, un terremoto de magnitud 6,0 sacudió la isla de Samar en el centro de Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos ( USGS).

Cabe destacar que diario se registran terremotos en Filipinas, porque un conjunto de islas está situado en el anillo de fuego del Pacífico, el cual tiene intensa actividad sísmica que se extiende de Japón al sudeste asiático y la cuenca del Pacífico.

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¿Dónde fue el epicentro?

El epicentro del terremoto fue a nueve kilometros de San Julian y tuvo una profundidad de 73,3 kilómetros.