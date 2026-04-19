Noticias En Chernóbil, la vida salvaje prospera donde el ser humano no puede habitar A casi 40 años del desastre nuclear, la zona de exclusión de Chernóbil se ha transformado en un inesperado refugio para especies salvajes que hoy prosperan sin presencia humana.

Video El momento en el que un dron ruso impacta el escudo nuclear de Chernóbil, según denuncia Ucrania

En tierras contaminadas que resultan demasiado peligrosas para la vida humana, deambulan en libertad los caballos más salvajes del mundo.

A lo largo de la zona de exclusión de Chernóbil, los caballos de Przewalski —de complexión robusta, color arena y una apariencia casi de juguete— pastan en un paisaje radiactivo más extenso que Luxemburgo.

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El 26 de abril de 1986, una explosión en la central nuclear de Ucrania esparció radiación por toda Europa y obligó a evacuar pueblos enteros, desplazando a decenas de miles de personas. Fue el peor desastre nuclear de la historia.

Cuatro décadas después, Chernóbil —cuyo nombre se translitera como «Chornobyl» en Ucrania— sigue siendo demasiado peligroso para los seres humanos. Sin embargo, la vida silvestre ha regresado para habitarlo.

Ahora, los lobos acechan en la vasta tierra de nadie que se extiende entre Ucrania y Bielorrusia, y los osos pardos han regresado tras más de un siglo de ausencia. Las poblaciones de linces, alces, ciervos rojos e incluso manadas de perros asilvestrados han experimentado una recuperación.

Los caballos de Przewalski, nativos de Mongolia y que en su momento estuvieron al borde de la extinción, fueron introducidos en esta zona en 1998 como parte de un experimento.

Conocidos como «takhi» en Mongolia («espíritu»), estos caballos se distinguen de las razas domésticas por poseer 33 pares de cromosomas, en comparación con los 32 que tienen los caballos domesticados. Su nombre actual proviene del explorador ruso que los identificó formalmente por primera vez.

"El hecho de que Ucrania cuente ahora con una población que vive en libertad es, en cierto modo, un pequeño milagro", afirmó Denys Vyshnevskyi, el científico naturalista principal de la zona.

Al desaparecer la presión humana, algunas partes de la zona de exclusión se asemejan ahora a los paisajes europeos de siglos pasados, señaló el experto, y añadió: «La naturaleza se recupera de manera relativamente rápida y eficaz».

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Esta transformación es visible en todas partes. Los árboles brotan a través de los edificios abandonados, las carreteras se disuelven en el bosque y los desgastados letreros de la era soviética se alzan junto a cruces de madera inclinadas en cementerios invadidos por la vegetación.

Las cámaras ocultas revelan que los caballos se están adaptando de formas inesperadas. Buscan refugio en graneros en ruinas y casas desiertas, utilizándolos para resguardarse de las inclemencias del tiempo y de los insectos; incluso llegan a pernoctar en su interior.

Los caballos viven en pequeños grupos sociales —típicamente formados por un semental, varias yeguas y sus crías—, coexistiendo con manadas independientes compuestas por machos más jóvenes. Muchos ejemplares murieron tras su introducción, pero otros lograron adaptarse. Declarados extintos en estado salvaje en 1969, los caballos de Przewalski sobrevivieron únicamente gracias a la cría en cautividad, antes de que los esfuerzos de reintroducción lograran reconstruir una población global de unos 3.000 ejemplares, según Florian Drouard, gerente de operaciones de un programa dedicado a estos caballos en el Parque Nacional de las Cevenas, en el sur de Francia.

"Esta especie constituye un ejemplo extraordinario de reintroducción exitosa. Si bien dista mucho de encontrarse en una situación de seguridad total, ha demostrado que, con la preparación adecuada, una especie mantenida en cautividad puede recuperar los comportamientos sociales y ecológicos necesarios para vivir en libertad", afirmó.

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El caballo, señaló, ha demostrado una capacidad de adaptación inesperada: aunque adaptado originalmente a los paisajes abiertos, ahora prospera también en el entorno parcialmente boscoso de Ucrania.

El seguimiento de los animales en Chernóbil requiere tiempo. A menudo, Vyshnevskyi conduce solo durante horas, instalando cámaras trampa —equipadas con sensores de movimiento y alojadas en carcasas camufladas— fijadas a los árboles.

A pesar de la persistencia de la radiación, los científicos no han registrado mortandades masivas, si bien resultan evidentes algunos efectos más sutiles. Algunas ranas han desarrollado una pigmentación cutánea más oscura, y las aves que habitan en zonas con mayores niveles de radiación presentan una mayor propensión a desarrollar cataratas.

No obstante, han surgido nuevas amenazas.

La invasión rusa de 2022 trajo consigo combates a la zona de exclusión a medida que las tropas avanzaban hacia Kiev, excavando posiciones defensivas en un suelo contaminado. Los incendios, vinculados a la actividad militar, arrasaron los bosques de la región.

Los rigurosos inviernos de la guerra también han cobrado su precio. Los daños en la red eléctrica dejaron sin recursos a las zonas gestionadas circundantes; asimismo, los científicos han notificado un aumento en el número de árboles derribados y animales muertos, víctimas tanto de las condiciones climáticas extremas como de las fortificaciones construidas apresuradamente.

"La mayoría de los incendios forestales son provocados por la caída de drones", explicó Oleksandr Polischuk, quien dirige una unidad de extinción de incendios en la zona.

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Los incendios pueden volver a liberar partículas radiactivas a la atmósfera.

Hoy en día, esta zona ha dejado de ser un mero refugio accidental para la vida silvestre. Se ha transformado en un corredor militar sometido a una estricta vigilancia, jalonado por barreras de hormigón, alambradas de espino y campos minados: un paisaje que algunos describen como de una belleza sombría.

El personal rota periódicamente para limitar su exposición a la radiación. Es probable que Chernóbil permanezca como zona de acceso restringido durante generaciones: un lugar demasiado peligroso para el ser humano, y, sin embargo, rebosante de vida.

"Para quienes nos dedicamos a la conservación y la ecología, resulta una especie de prodigio", comentó Vyshnevskyi.