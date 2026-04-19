Noticias Robot humanoide rompe récord humano y gana media maratón en Pekín El robot fue desarrollado por la compañía china Honor y logró el récord con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos en un recorrido de 21 kilómetros

El robot humanoide desarrollado por la empresa china Honor fue el que ganó la media maratón. Imagen Ng Han Guan/AP

Un robot humanoide desarrollado por la compañía china Honor se impuso en una media maratón para robots celebrada en Pekín, logrando un tiempo de 50 minutos y 26 segundos en un recorrido de 21 kilómetros.

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El resultado supera el récord humano vigente, establecido por el atleta ugandés Jacob Kiplimo, quien completó la misma distancia en aproximadamente 57 minutos durante una competencia en Lisboa en marzo.

El evento, realizado en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Pekín, evidenció un salto significativo respecto a la edición inaugural del año pasado, cuando el robot ganador registró un tiempo de 2 horas, 40 minutos y 42 segundos.

Aunque la competencia mostró avances tecnológicos, también se presentaron fallas: algunos robots sufrieron caídas o colisiones durante el arranque.

De acuerdo con autoridades locales, cerca del 40% de los participantes operaron de manera completamente autónoma, mientras que el resto fue controlado a distancia. Incluso se reportó que un robot dirigido remotamente cruzó primero la meta con un tiempo de 48 minutos y 19 segundos, pero el triunfo oficial se otorgó al modelo autónomo conforme a los criterios de evaluación del evento.

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China acelera el desarrollo de robots en medio de competencia global

El desempeño de estos robots refleja el impulso estratégico de China en el sector tecnológico, particularmente en áreas como la robótica avanzada, donde compite directamente con Estados Unidos.

El plan quinquenal del país incluye el objetivo de avanzar en las fronteras científicas y acelerar la producción de robots humanoides y sus aplicaciones entre 2026 y 2030.

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En este contexto, el informe de la firma de análisis Omdia posiciona a empresas chinas como líderes globales en el envío de robots inteligentes de uso general.

Compañías como AGIBOT, Unitree Robotics y UBTech Robotics Corp. destacan como proveedores de primer nivel, con miles de unidades distribuidas durante el último año.

Además, la competencia incluyó innovaciones adicionales, como un robot que fungió como agente de tráfico, guiando a los participantes mediante comandos de voz y movimientos, lo que ilustra la versatilidad creciente de estas tecnologías.