Trump anuncia más sanciones contra Irán tras ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita

El presidente estadounidense Donald Trump anunció en Twitter este miércoles que ha dado instrucciones al secretario del Tesoro de "incrementar sustancialmente las sanciones contra Irán", una medida que pone más presión sobre la región, a pesar de que Teherán asegura no estar detrás de los ataques del fin de semana contra instalaciones petroleras sauditas.

Las sanciones anunciadas por Trump llegan a pesar de que Irán envió un comunicado diplomático a los Estados Unidos en el que ratifican no estar implicados en los ataques pero advierten que responderán de forma “inmediata” a cualquier acción contra su país, según publicaron medios oficiales iraníes este miércoles.

Según esta agencia, las autoridades persas aseguran en el comunicado que “la respuesta de Irán no se limitaría al origen de la amenaza”, sin ofrecer más detalles sobre este punto.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, anunció este martes que "no habrá negociaciones a ningún nivel" con funcionarios estadounidenses , rechazando los rumores de posibles conversaciones entre Rouhani y Trump en el marco de la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar la próxima semana en Nueva York .

Aunque hasta el momento el reino saudita, a diferencia de Estados Unidos , no había culpado directamente a sus vecinos persas, el Ministerio de Defensa aseguró este martes que presentará evidencia material recopilada en el lugar de los ataques del fin de semana , “que prueba la implicación del régimen iraní en el ataque terrorista”, declaró el ministerio.

Arabia Saudita también informó este miércoles que se unió a una coalición liderada por Estados Unidos para asegurar las vías fluviales del Medio Oriente, en medio de crecientes amenazas por parte de Irán, mientras el presidente Rouhani dijo que el reino saudita debería ver los ataques a sus instalaciones petroleras como una advertencia de los hutíes de que las agresiones pueden extenderse si no se pone fin a la guerra .

Según la agencia IRNA, la presencia de las autoridades iraníes en esa cita internacional aún no está garantizada pues a menos de una semana del debate general, la delegación de primer nivel de la nación persa, que incluye al presidente y el canciller del país, no ha podido viajar aún por no haber recibido sus visados de parte de las autoridades consulares estadounidenses.