Sol Tormenta solar más grande de los últimos 20 años azota la Tierra; estos son sus efectos Se está desarrollando una tormenta solar severa de categoría S4, la más grande en más de 20 años.

Video Pronóstico del tiempo hoy en Nueva York: Se esperan temperaturas gélidas este 19 de enero del 2026

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA informó que se está desarrollando una tormenta solar severa de categoría S4, la más grande en más de 20 años.

La última vez que se llegaron a presentar niveles de S4 fue en octubre de 2003.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son los efectos de la tormenta solar?

"Los posibles efectos se limitan principalmente a los lanzamientos espaciales, la aviación y las operaciones satelitales", finalizó el Centro de Predicción del Tiempo.

De acuerdo con la National Aeronautics and Space Administration, ( NASA) una tormenta solar es una explosión repentina de partículas de energía y material que el sol expulsa hacia el sistema solar.