Tormenta solar más grande de los últimos 20 años azota la Tierra; estos son sus efectos
Se está desarrollando una tormenta solar severa de categoría S4, la más grande en más de 20 años.
El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA informó que se está desarrollando una tormenta solar severa de categoría S4, la más grande en más de 20 años.
La última vez que se llegaron a presentar niveles de S4 fue en octubre de 2003.
¿Cuáles son los efectos de la tormenta solar?
"Los posibles efectos se limitan principalmente a los lanzamientos espaciales, la aviación y las operaciones satelitales", finalizó el Centro de Predicción del Tiempo.
De acuerdo con la National Aeronautics and Space Administration, ( NASA) una tormenta solar es una explosión repentina de partículas de energía y material que el sol expulsa hacia el sistema solar.
Este fenómeno puede afectar a la tierra ya que crea una perturbación en el campo magnético del planeta. La cual se puede manifestar con cortes de energía y hacer auroras boreales. Realmente no afecta a nadie en la tierra, ya que el campo magnético del mismo y la atmosfera es protegido de incluso perores tormentas.