3I-Atlas, el misterioso objeto que visita el sistema solar desde el espacio interestelar a una velocidad extraordinaria

3I-Atlas, el tercer objeto interestelar detectado por astrónomos desde que se llevan registros, ingresó a nuestro sistema solar y se desplaza a alta velocidad.

El cometa fue descubierto el mes pasado por un telescopio en Chile y se cree que ha estado a la deriva por el espacio interestelar durante miles de millones de años.



El cometa se viaja a 130,000 mph, pero se acercará más a Marte que a la Tierra, manteniéndose a una distancia segura de ambos.

Se trata de la mayor velocidad jamás registrada para un visitante del sistema solar y demuestra que el cometa ha estado a la deriva por el espacio interestelar durante miles de millones de años.

Los astrónomos estimaron inicialmente el tamaño de su núcleo helado en varias millas de diámetro, pero tras observaciones con el telescopio Hubble se estimó en 3.5 millas, aunque se cree podría medir tan solo 1,000 pies, según informan los investigadores.

Aunque las imágenes del Hubble limitan considerablemente el tamaño del núcleo en comparación con estimaciones terrestres previas, el corazón sólido del cometa actualmente no puede observarse directamente, ni siquiera con el Hubble, indica la NASA.

Foto difundida por NASA/Agencia Espacial Europea que muestra una imagen captada por el telescopio Hubble del cometa 3I/ATLAS el 21 de julio del 2025, cuando el cometa estaba a 277 millones de millas de la Tierra. Imagen NASA/Agencia Espacial Europea via AP

Observaciones de otras misiones de la NASA, como el Telescopio Espacial James Webb, TESS y el Observatorio Swift de Neil Gehrels, así como la colaboración de la NASA con el Observatorio W.M. Keck, ayudarán a refinar el conocimiento sobre el cometa, incluyendo su composición química.

Estaba a 277 millones de millas de distancia cuando fue fotografiado por el Hubble hace un par de semanas.

El Hubble también capturó una columna de polvo expulsada desde la cara calentada por el Sol del cometa, y el indicio de una cola de polvo que se aleja del núcleo.

Los datos del Hubble arrojan una tasa de pérdida de polvo consistente con la de cometas que se detectan por primera vez a unos 480 millones de kilómetros del Sol. Este comportamiento es muy similar a la firma de cometas previamente observados que se dirigen al Sol y se originan dentro de nuestro sistema solar, indica la NASA.

La agencia espacial estadounidense dice, sin embargo, que la gran diferencia radica en que este visitante interestelar se originó en algún otro sistema solar en otra parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

“Nadie sabe de dónde vino el cometa. Es como vislumbrar una bala de fusil durante una milésima de segundo. No se puede proyectar ese tiempo hacia atrás con precisión para determinar dónde comenzó su trayectoria”, afirmó David Jewitt, de la Universidad de California en Los Ángeles, líder del equipo científico de las observaciones del Hubble, citado por la NASA.

Nueva evidencia de la existencia de cuerpos interestelares errantes

“Este último turista interestelar forma parte de una población de objetos previamente no detectados que irrumpen en escena y que emergerán gradualmente”, afirmó Jewitt. “Esto es posible gracias a nuestras potentes capacidades de estudio del cielo, que antes no teníamos. Hemos superado un umbral”.

Este cometa fue descubierto por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS), financiado por la NASA, el 1 de julio de 2025, a una distancia de 680 millones de kilómetros del Sol. ATLAS es un sistema de alerta temprana de impacto de asteroides desarrollado por la Universidad de Hawaii.

Por su parte, el Observatorio Las Cumbres en Chile que descubrió el satélite por primera vez funcionando como parte del sistema ATLAS, dijo que la designación “3I” en su nombre representa que se trata del tercer objeto interestelar de este tipo detectado.

Mientras tanto, otras misiones de la NASA proporcionarán nuevos conocimientos sobre este tercer cometa interestelar, lo que los ayudará a refinar su comprensión de estos objetos.

3I/ATLAS debería permanecer visible con telescopios terrestres hasta septiembre, después de lo cual pasará demasiado cerca del Sol para ser observado, y se espera que reaparezca en el otro lado del Sol a principios de diciembre.

Con información de The Associated Press.

