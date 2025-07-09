Por qué la Tierra girará más rápido sobre su eje durante tres días este verano

Video Así se ven las tormentas desde el espacio: astronauta comparte video de rayos sobre la Costa Este

Los científicos esperan que la Tierra gire más rápido este 9 julio, y los próximos 22 de julio y el 5 de agosto y que alguno de los tres quizás constituya el día más corto en la historia del planeta, aunque prácticamente nadie notará la diferencia.

Esto se debe a que la posición de la Luna por estas fechas afecta la rotación terrestre, haciendo en este caso que cada día sea entre 1.3 y 1.51 milisegundos más corto de lo normal.

Hasta ahora el récord del día más corto de la Tierra es el 5 de julio de 2024, que marcó 1.66 milisegundos por debajo de las 24 horas.

Se acelera la rotación de la Tierra

Un día es el tiempo que el planeta toma para girar completamente sobre su eje, que generalmente ronda alrededor de las 24 horas, o aproximadamente 86,400 segundos.

La velocidad de la rotación terrestre puede verse afectada por diversos factores, incluyendo la posición del Sol y la Luna, así como alteraciones en el campo magnético terrestre y el equilibrio de masa en el planeta.

Históricamente, sin embargo, el cambio ha tendido a ser a la baja.

Trabajos científicos han concluido que hace entre 1,000 y 2,000 millones de años, la Tierra rotaba mucho más rápido que la velocidad actual, con días de solo 19 horas.

Esto era debido a que la Luna estaba más cerca de nuestro planeta, aumentando su atracción gravitacional y lo que en consecuencia hacía que la Tierra girara más rápido sobre su eje.

A medida que la Luna se fue alejando de la Tierra, los días se fueron alargando.

Pero en 2020 los científicos notaron que la Tierra giraba más rápido que en cualquier otro momento desde que comenzaron a medir la velocidad de su rotación en la década de 1970.

De hecho, cada año desde 2020 se ha registrado el día más corto desde que se comenzaron a hacer las mediciones.

En los días 9 y el 22 de julio, y el 5 de agosto de 2025, la Luna estará en su punto más alejado del ecuador terrestre, aumentando el impacto de su atracción gravitatoria sobre el eje de la Tierra.

En declaraciones a The Guardian, el físico experimental especializado en tecnologías para la medición y sincronización precisa del tiempo en la Universidad de Australia Occidental, David Gozzard, describió el efecto que la Luna tiene sobre la velocidad de rotación de la Tierra como una “danza gravitacional”.

“A veces, la Luna actúa como un freno de mano, creando mareas oceánicas que se abomban hacia ella y ralentizan ligeramente la rotación de la Tierra, y cuando se aleja del ecuador, el efecto se debilita”, explicó Gozzard.

Otras causas que alteran la velocidad de rotación de la Tierra

Según investigaciones recientes, la actividad humana también contribuye a cambios en la rotación del planeta.

Investigaciones de la NASA, por ejemplo, concluyeron que entre 2000 y 2018 el movimiento del hielo y las aguas subterráneas, vinculado al cambio climático, aumentó la duración de nuestros días en 1.33 milisegundos por siglo.

Incluso el cambio de estaciones afecta la rotación de la Tierra, según dijo el geofísico de la Universidad de Liverpool, Richard Holme, al medio especializado Live Science.



