Sol La Luna, el Sol y los planetas marcarán un 2026 lleno de eclipses, superlunas y misiones espaciales Seis de los ocho planetas del sistema solar desfilarán por el cielo en una alineación imperdible alrededor del 28 de febrero. Además, una Luna casi llena también se sumará al espectáculo, apareciendo junto a Júpiter.



La Luna y el Sol compartirán el protagonismo en 2026 con una serie de eventos astronómicos que nos tendrán pendientes del cielo.

El año de las maravillas cósmicas arranca con la luna siendo la protagonista, ya que atraerá a los primeros astronautas en visitarla en más de 50 años, así como a una caravana de módulos de aterrizaje robóticos, entre ellos el nuevo Blue Moon de Jeff Bezos.

Además, una superluna se avecina el 3 de enero y una luna azul astronómica está prevista para mayo.

El Sol también dará de qué hablar con un eclipse anular, el llamado “anillo de fuego”, en el extremo sur del planeta en febrero y un eclipse solar total en el extremo norte en agosto.

También se esperan más auroras en lugares inesperados, aunque quizá no con la misma frecuencia que en los últimos dos años.

Aquí un repaso de lo que el universo nos tiene reservado en 2026.

Próxima parada: la Luna

Con la próxima misión lunar a inicios del año, los tres estadounidenses y un canadiense pasarán velozmente junto a la Luna, darán un giro en U detrás de ella y regresarán directamente a la Tierra para cerrar su misión de 10 días.

No habrá caminata lunar; las huellas quedarán para la siguiente tripulación del programa de exploración lunar Artemis de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El comandante de la próxima misión lunar de la NASA, Reid Wiseman, dijo a los medios que existe una buena probabilidad de que él y su tripulación sean los primeros en poner los ojos en amplias zonas de la cara oculta de la luna que los astronautas del Apolo pasaron por alto hace medio siglo.

En esta nueva misión lunar, sus observaciones podrían ser de gran ayuda para los geólogos, señaló, y para otros expertos que eligen futuros sitios de aterrizaje.

También están previstos más aterrizajes robóticos en la Luna por parte de China y de empresas estadounidenses.

A comienzos del año, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, espera que su empresa de cohetes Blue Origin lance un prototipo del módulo de aterrizaje lunar que diseña para los astronautas de la NASA.

Esta demostración del Blue Moon medirá 26 pies, más alto que el módulo que llevó a los 12 caminantes del Apolo a la superficie lunar.

Astrobotic Technology e Intuitive Machines también planean aterrizajes en 2026 con equipos científicos. Mientras que la única entidad privada que ha logrado un aterrizaje lunar, Firefly Aerospace, buscará llegar a la cara oculta en 2026.

También China apunta a la región del polo sur en el nuevo año, enviando una sonda rover y un llamado “saltador” para ingresar en cráteres permanentemente sombreados en busca de hielo.

Eclipses que podremos observar en 2026

El cosmos saca toda la artillería con un eclipse solar total el 12 de agosto que comenzará en el Ártico y cruzará Groenlandia, Islandia y España. La totalidad durará dos minutos y 18 segundos, cuando la Luna se mueva directamente entre la Tierra y el Sol para ocultarlo.

En contraste, el eclipse solar total de 2027 ofrecerá unos impresionantes seis minutos y medio de totalidad y pasará sobre más países.

En 2026, el acto previo será un eclipse anular en la Antártida el 17 de febrero, con solo unas pocas estaciones de investigación en posición privilegiada para observarlo. Sudáfrica y el extremo sur de Chile y Argentina tendrán una visión parcial.

Los eclipses solares parciales o anulares son diferentes de los eclipses solares totales porque no tienen un período de totalidad en que la Luna bloquea completamente la cara brillante del Sol.

Mientras que un eclipse lunar total seguirá dos semanas después del “anillo de fuego” de febrero, y un eclipse lunar parcial cerrará la actividad a finales de agosto.

Desfile de planetas en 2026

Seis de los ocho planetas del sistema solar desfilarán por el cielo en una alineación imperdible alrededor del 28 de febrero. Además, una Luna casi llena también se sumará al espectáculo, apareciendo junto a Júpiter.

Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopios, pero Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno deberían poder apreciarse a simple vista poco después del atardecer, si el tiempo lo permite, aunque Mercurio y Venus estarán bajos en el horizonte.

Marte será el único ausente. La buena noticia es que el planeta rojo se unirá a un desfile de seis planetas en agosto, con Venus como el rezagado.

Superlunas que podrás observar en 2026

Tres superlunas iluminarán los cielos nocturnos en 2026, el impresionante resultado de una Luna llena que se acerca más de lo habitual a la Tierra en su órbita no del todo circular. Al verse más grande y brillante, las superlunas son un espectáculo que siempre atrae multitudes y no requiere equipo.

La primera superluna del año, en enero, coincide con una lluvia de meteoros, pero la luz lunar probablemente ocultará los meteoros más débiles.

La segunda superluna de 2026 no ocurrirá hasta el 24 de noviembre, y la tercera, la última del año y la más cercana, tendrá lugar la noche del 23 al 24 de diciembre del próximo año. Esta superluna de Nochebuena pasará a 221,668 millas de la Tierra.

El cielo nos regalará más espectáculos de auroras boreales

Se espera que el Sol produzca más erupciones en 2026 que podrían derivar en tormentas geomagnéticas en la Tierra, dando lugar a auroras espectaculares. Sin embargo, la actividad solar debería comenzar a disminuir, con el ciclo solar de 11 años finalmente en descenso.

Pronosticadores del clima espacial como Rob Steenburgh, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), están ansiosos por aprovechar todas las mediciones del viento solar que llegarán pronto desde un observatorio lanzado en otoño.

“2026 será un año emocionante para los entusiastas del clima espacial”, dijo en un correo electrónico a AP, ya que esta nueva nave espacial y otras ayudarán a los científicos a “comprender mejor nuestra estrella más cercana y a prever sus impactos”.

