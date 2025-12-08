ÚLTIMA HORA Tsunami Poderoso sismo frente a la costa norte de Japón activa alerta de tsunami Japón emitió una alerta de tsunami este lunes después de un terremoto en el Pacífico y la agencia meteorológica alertó de que olas de hasta tres metros pueden golpear la costa.



Un fuerte terremoto sacudió este lunes la costa norte de Japón, lo que provocó una alerta de tsunami, informó la agencia meteorológica nipona.

La agencia indicó que el sismo de magnitud 7.6 se registró frente a la costa de Hokkaido, cerca de la ciudad costera de Aomori, con un centro a unas 30 millas bajo la superficie del mar.

Se espera que la primera ola de hasta diez pies llegue entre cerca de 11H40 hora local (14H40 GMT) a zonas portuarias de Aomori y Iwate, en la isla principal de Japón, Honshu, informó la cadena pública NHK

Las plantas de energía nuclear en la región realizan controles de seguridad, publicó la emisora pública NHK.

