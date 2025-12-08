ÚLTIMA HORA
Tsunami

Poderoso sismo frente a la costa norte de Japón activa alerta de tsunami

Japón emitió una alerta de tsunami este lunes después de un terremoto en el Pacífico y la agencia meteorológica alertó de que olas de hasta tres metros pueden golpear la costa.

Univision y Agencias picture
Video ¿Qué es una alerta de tsunami y cuándo se activa? Te explicamos

Un fuerte terremoto sacudió este lunes la costa norte de Japón, lo que provocó una alerta de tsunami, informó la agencia meteorológica nipona.

La agencia indicó que el sismo de magnitud 7.6 se registró frente a la costa de Hokkaido, cerca de la ciudad costera de Aomori, con un centro a unas 30 millas bajo la superficie del mar.

PUBLICIDAD

Más sobre Terremoto

Cómo los rumores infundados sobre una catástrofe generan cancelaciones de viaje a Japón
5 mins

Cómo los rumores infundados sobre una catástrofe generan cancelaciones de viaje a Japón

Mundo
El saldo de muertos en el terremoto en Myanmar y Tailandia supera los 1,600: siguen buscando entre los escombros
5 mins

El saldo de muertos en el terremoto en Myanmar y Tailandia supera los 1,600: siguen buscando entre los escombros

Mundo
Más de 700 muertos tras devastador terremoto en Myanmar y Tailandia
6 mins

Más de 700 muertos tras devastador terremoto en Myanmar y Tailandia

Mundo

Se espera que la primera ola de hasta diez pies llegue entre cerca de 11H40 hora local (14H40 GMT) a zonas portuarias de Aomori y Iwate, en la isla principal de Japón, Honshu, informó la cadena pública NHK

Las plantas de energía nuclear en la región realizan controles de seguridad, publicó la emisora pública NHK.

Más información en breve.

Con información de AP y AFP

Relacionados:
Tsunami

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Desastre en familia
Sonoro - Los sonidos de una generación
Gratis
Tigres: La historia perfecta
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX