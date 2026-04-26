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Se registra sismo magnitud 6.1 en isla Hokkaido en Japón
Reportes del Centro Alemán de Investigación en Geociencias detectaron que el sismo ocurrió a las 20:23 horas de este domingo.
Video Videos: Así se vivió el terremoto de magnitud 7.5 hoy en Japón
Un sismo de magnitud 6.1 se registró la noche de este domingo 26 de abril en la isla de Hokkaido, al norte de Japón, generando alerta en la población.
Reportes del Centro Alemán de Investigación en Geociencias detectaron que el sismo ocurrió a las 20:23 horas de este domingo.
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