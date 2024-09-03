Un ataque ruso con misiles deja más de 50 muertos en la ciudad ucraniana de Poltava

Video En imágenes: Así destrozó Ucrania un puente que Rusia utilizaba para el tránsito de armamento

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó este martes que un ataque ruso con misiles dejó al menos 51 muertos y más de 200 heridos en la ciudad de Poltava, en el este del país.

Según Zelensky, dos misiles balísticos golpearon "un centro de enseñanza y un hospital cercano". "Uno de los edificios del instituto de comunicaciones quedó parcialmente destruido. Varias personas estaban entre los escombros", declaró el mandatario en Telegram.

Se trata de uno de los ataques más mortales de parte de las fuerzas rusas desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022.

De acuerdo con el ministerio ucraniano de Defensa, los misiles llegaron muy poco tiempo después de la alerta. "Sorprendieron a la gente cuando se estaba dirigiendo al refugio subterráneo", explicó.

"Gracias al trabajo coordinado de los rescatistas y los médicos, 25 personas fueron rescatadas, de las cuales 11 fueron sacadas de entre los escombros. Los rescatistas prosiguen su trabajo", añadió el ministerio.

El ataque impactó a un Instituto militar de Comunicaciones

Blogueros militares ucranianos y medios locales afirmaron que los misiles apuntaron a una ceremonia militar oficial, celebrada al aire libre. Según esos reportes, entre los fallecidos se encuentran cadetes del Instituto de Comunicaciones que se preparaban para un evento.

Poco después de que se anunciara la matanza, la página de Facebook del Instituto Militar de Comunicaciones de Poltava actualizó su muro con una fotografía de una vela encendida a la que han respondido inmediatamente decenas de usuarios con mensajes de condolencias.

La diputada Mariana Bezugla, integrante de la comisión de Defensa del Parlamento ucraniano, lamentó en Telegram que ningún oficial de alto rango haya sido castigado por poner en peligro a las tropas en incidentes similares en el pasado. "Las tragedias se repiten. ¿Hasta cuándo?", se preguntó.

El presidente ucraniano dijo haber ordenado una "investigación completa y rápida" sobre las circunstancias del ataque.

Mientras, el canal de Telegram ruso proguerra Rybar asegura que en el ataque murieron decenas de militares ucranianos entre los que habría "especialistas de gran valor en comunicaciones y guerra electrónica"

Con información de AFP y EFE.

