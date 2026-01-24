protestas en Minneapolis Exhiben a detenidos en Minneapolis y culpan a uno de ellos de arrancarle el dedo a agente federal De acuerdo con Tim Walz este tipo de acciones no solo generan incertidumbre, sino que también pueden derivar en hechos violentos, por lo que acusó a la operación federal de estar “sembrando caos y violencia” en el estado

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, informó que el sospechoso de haberle arrancado un dedo de un mordisco a un agente del orden ya fue detenido y permanece bajo custodia.

A través de su cuenta en X, Bondi condenó el ataque y aseguró que habrá consecuencias legales. “He ordenado a mis fiscales federales que presenten cargos por esta atroz agresión contra nuestro valiente agente del orden”, escribió.

Minutos antes, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, difundió imágenes de uno de los detenidos durante la manifestación registrada en Minneapolis, a quien señaló como el responsable de la agresión contra el agente.

En su mensaje, McLaughlin calificó a los participantes de la protesta como “alborotadores” y afirmó que el agente lesionado perdería el dedo a consecuencia del ataque. Asimismo, subrayó que las autoridades actuarán con firmeza ante hechos de violencia contra personal de seguridad durante manifestaciones públicas.

Cabe mencionar, que la violencia con la que están ocurriendo estas manifestaciones, se debe a la forma con la que lo han llevado las autoridades; tal es el caso de que este sábado 24 de enero agentes federales le dispararon a un hombre.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, afirmó que la persona recibió el disparo en medio de las medidas enérgicas contra la inmigración de la administración Trump. El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, informó que un hombre de 37 años fue asesinado.

El operativo ha generado caos y violencia

Durante la conferencia de prensa de Walz, señaló que el operativo federal de inmigración ha contribuido a un ambiente de tensión. De acuerdo con el mandatario, este tipo de acciones no solo generan incertidumbre, sino que también pueden derivar en hechos violentos, por lo que acusó a la operación federal de estar “sembrando caos y violencia” en el estado.

Trump comparte foto del arma que presuntamente el hombre baleado portaba

El mandatario estadounidense publicó una imagen de un arma semiautómatica que DHS informó fue hallada al hombre estadounidense de 37 años que murió en Minneapolis, diciendo que estaba lista para ser usada y cuestionando "¿de qué se trata todo esto?". ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes del ICE?".