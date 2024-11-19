Cambiar Ciudad
Ucrania (pais)

Rusia dice que Ucrania disparó seis misiles estadounidenses a su territorio, aumentando la tensión bélica

El Ministerio de Defensa ruso dice que Ucrania disparó seis misiles ATACMS de fabricación estadounidense contra la región rusa de Bryansk. Es la primera señal de lo que está sucediendo en el terreno, días después de que el presidente Biden suavizara las restricciones a Ucrania al uso de armamento estadounidense contra Rusia.

Por:
Univision
Video Te mostramos en realidad aumentada los misiles que EEUU permite usar a Ucrania contra Rusia

Rusia dijo este martes que Ucrania disparó seis misiles ATACMS de fabricación estadounidense contra la región rusa de Bryansk. La información dada por el Ministerio de Defensa de Rusia llega días después de que el presidente Joe Biden suavizara las restricciones al uso de armas de fabricación estadounidense por parte de las fuerzas de Ucrania.

Los ucranianos afirmaron que han atacado un depósito de armas militares en Bryansk en mitad de la noche, aunque no especificaron qué armas se utilizaron. El Estado Mayor ucraniano dijo que se escucharon múltiples explosiones y detonaciones en el área objetivo.

En un comunicado publicado por agencias de noticias rusas, el Ministerio de Defensa dijo que el ejército derribó cinco sistemas de misiles tácticos del ejército, conocidos como ATACMS, y provocó daños en otro, en el contexto de la guerra que ha alcanzado ya 1,000 días.

Los fragmentos cayeron en el territorio de una instalación militar no especificada, dijo el ministerio. Los escombros que cayeron provocaron un incendio, pero no causaron daños ni víctimas.

Biden autorizó el uso de armas de EEUU en suelo ruso

El anuncio se produjo después de que Biden autorizara a Ucrania a utilizar misiles suministrados por Estados Unidos para atacar más profundamente en Rusia, quitando limitaciones a las armas de mayor alcance.

El anuncio de la Casa Blanca llegó después de que Rusia desplegara miles de tropas norcoreanas en el conflicto.

El mismo martes, funcionarios ucranianos informaron que un tercer ataque ruso en tres días en una zona residencial civil en Ucrania mató al menos a 12 personas, incluido un niño.

El ataque de un dron Shahed en la región norteña de Sumy el lunes por la noche alcanzó un centro educativo en la ciudad de Hlukhiv e hirió a otras 11 personas, incluidos dos niños, dijeron las autoridades.

Los civiles ucranianos han sido golpeados repetidamente por drones y misiles rusos durante la guerra, mientras que en el campo de batalla se encuentra bajo una severa presión rusa en lugares de la línea del frente de unos 600 millas (1,000 kilómetros) donde su ejército está al límite ante un adversario más grande.

El lunes, una andanada de misiles rusos provocó incendios en apartamentos en el puerto de Odesa, en el sur, matando al menos a 10 personas e hiriendo a 43.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que la serie de ataques aéreos demostró que el presidente ruso, Vladimir Putin, no estaba interesado en poner fin a la guerra.

“Cada nuevo ataque de Rusia solo confirma las verdaderas intenciones de Putin. Quiere que la guerra continúe. Las conversaciones sobre la paz no le interesan. Debemos obligar a Rusia a una paz justa por la fuerza”, dijo Zelenskyy.

Video ¿Por qué Biden permite a Ucrania el uso de misiles de largo alcance en Rusia? Experta explica
