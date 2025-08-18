De la chaqueta de Zelensky a una posible reunión con Putin: las claves del encuentro de Trump con líderes europeos sobre Ucrania

Video ¿Qué se espera de la reunión entre Trump, Zelensky y líderes europeos? Algunas claves del encuentro

Tras el decepcionante resultado de su pasada cumbre en Alaska junto a Vladimir Putin sin acuerdos sobre la guerra en Ucrania, Donald Trump quiso mostrar algún tipo de avance después de recibir este lunes en Washinton DC a Volodymyr Zelensky y líderes europeos: la organización de una inminente reunión, cara a cara, entre los presidentes de Rusia y Ucrania.

"Llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky", escribió en redes sociales tras su encuentro en la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

El Kremlin no confirmó hasta el momento dicha iniciativa.

Pese a que Trump parecía apoyar las exigencias de Putin de que Ucrania debe hacer concesiones sobre su territorio tomado por Rusia y dejaba toda la responsabilidad en el tejado de Zelensky para aceptar y poner fin a la guerra, este lunes se mostró más abierto y optimista de que los líderes de ambos bandos puedan llegar a un entendimiento.

"Vamos a dejar que el presidente vaya a hablar con el presidente y veremos cómo resulta", declaró Trump.

“Un acuerdo de paz es algo muy posible de lograr”, aseguró. "Veremos en un plazo no muy lejano, una o dos semanas, si vamos a resolver esto o si esta horrible lucha continuará".

Poco tuvo que ver la reunión de este lunes con el bochornoso encuentro que Trump y Zelensky mantuvieron en febrero, cuando ambas partes se enzarzaron en una discusión ante las cámaras que acabó con la delegación de Kyiv expulsada de la Casa Blanca.

En esta ocasión, sin embargo, la charla fue cordial, con sonrisas y coincidencias en algunos puntos importantes. Estas son algunas de las principales claves de las reuniones mantenidas este lunes en la Casa Blanca.

Trump dice que inició los preparativos para una reunión entre Putin y Zelensky

En caso de concretarse el encuentro presencial entre Zelensky y Putin, la reunión sería ciertamente histórica, dado que el mandatario ruso no reconoce al ucraniano como autoridad.

"Tras esa reunión, tendremos un encuentro trilateral, en el que participarían los dos presidentes y yo. De nuevo, este fue un excelente primer paso para una guerra que lleva casi cuatro años en curso", afirmó Trump.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro, el mandatario fue captado en micrófono abierto mientras hablaba con el presidente Emmanuel Macron, cuando le decía que Putin quiere hacer un acuerdo por él (por Trump).

Según el canciller alemán, Friedrich Merz, el republicano acordó en su llamada con Putin que la reunión tendría lugar “en las próximas dos semanas”.

Moscú se limitó a asegurar tras la reunión que el gobierno ruso acordó un encuentro “con otras delegaciones”.

El asesor de Asuntos Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, afirmó que ambos presidentes se mostraron a favor de continuar las conversaciones directas entre las delegaciones rusa y ucraniana y que también abordaron la idea de elevar el nivel de las negociaciones directas, según la agencia estatal de noticias rusa Tass.

"Si todo sale bien hoy, tendremos una (reunión) trilateral", subrayó Trump antes de iniciar las conversaciones. "Vamos a trabajar con Rusia, vamos a trabajar con Ucrania".

"Estamos listos para la trilateral, como lo dijo el presidente", coincidió Zelensky. "Es una buena señal. Creo que esto es muy bueno".

Trump sugiere que podría respaldar garantías de seguridad para Ucrania

Trump afirmó que respaldaría las garantías de seguridad propuestas por Europa para Ucrania durante su reunión con Zelenski y los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Finlandia, así como con la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN.

Trump no llegó a comprometer tropas estadounidenses en ese esfuerzo colectivo para reforzar la seguridad de Kyiv. Sin embargo, afirmó que habría una presencia de seguridad "similar a la de la OTAN" y que todos esos detalles se negociarían con los líderes europeos.

PUBLICIDAD

"Quieren brindar protección y están muy convencidos de ello, y les ayudaremos con eso", declaró. "Creo que es muy importante cerrar el acuerdo".

Esto complació a Zelensky, quien afirmó que EEUU estaba ofreciendo “una señal muy contundente y está listo para ofrecer garantías de seguridad”.

Horas antes de las reuniones en la Casa Blanca, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso volvió a rechazar la opción de una posible fuerza de paz de la OTAN en Ucrania. Tal escenario podría provocar una mayor escalada y "consecuencias impredecibles", advirtió la portavoz Maria Zakharova.

Sin embargo, Trump sugirió que Putin estaría dispuesto a admitir ciertas garantías de seguridad.

Su enviado especial, Steve Witkoff, dijo este domingo que Moscú aceptaría protecciones al estilo de la OTAN y a que los aliados occidentales acepten defender a Ucrania si es atacada.

En la Casa Blanca, los líderes europeos elogiaron esa idea y el significado más amplio que conllevaría.

“Cuando hablamos de garantías de seguridad, hablamos de la seguridad de todo el continente europeo”, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, calificó el compromiso de Trump con las garantías de seguridad como "un gran paso, un gran avance".

La opción de lograr un alto el fuego antes del acuerdo de paz parece volver a estar sobre la mesa

Los líderes europeos remarcaron este lunes que el objetivo de lograr un alto el fuego temporal no está descartado.

Tras su reunión con Putin el viernes, Trump dejó atrás su exigencia de un alto el fuego inmediato y afirmó que se centraría en asegurar un acuerdo de paz definitivo entre Rusia y Ucrania, lo que supuso un cambio repentino en su estrategia y un alineamiento con Moscú.

PUBLICIDAD

Al comienzo de la reunión de este lunes, los líderes alemán y francés elogiaron a Trump por abrir un camino hacia la paz, pero le instaron a presionar a Rusia para hacer efectivo un alto el fuego.

El alemán Merz reiteró que sería “deseable, y más que eso, que se produjera un alto el fuego en Ucrania a más tardar con esta reunión” próxima entre Zelensky y Putin.

“El presidente Zelensky, por su parte, afirmó que le cuesta imaginar una reunión de este tipo con Putin sin un alto el fuego”, agregó el canciller.

Trump se mostró evasivo sobre esta cuestión, aunque volvió a mencionar su posicionamiento original. “Todos preferiríamos obviamente un alto el fuego inmediato mientras trabajamos por una paz duradera”, reconoció. “Si podemos lograr el alto el fuego, genial”, dijo.

Admitió que esa opción "detendría de inmediato las matanzas", pero insistió en que un acuerdo de paz es "muy alcanzable" en este punto de la guerra.

Los elogios de Europa hacia Trump, aunque le recuerdan que queda mucho trabajo por hacer

La reunión apresurada de este lunes se organizó después de que Trump se encontrara el viernes con Putin. Tras esa reunión, Trump afirmó que ahora recae en Zelensky la responsabilidad de aceptar concesiones de tierras que, según él, podrían poner fin a la guerra.

Los líderes europeos quedaron fuera de dicha cumbre en Alaska. Este lunes, muchos llegaron a la Casa Blanca con el objetivo de proteger los intereses de Ucrania, en una inusual demostración de fuerza diplomática frente a cualquier agresión por parte de Moscú hacia Kyiv o el continente.

PUBLICIDAD

Merz destacó que los líderes europeos habían hablado “con una sola voz” en las conversaciones con Trump, de las que hizo una evaluación positiva.

"No quiero ocultar que no estaba seguro de que las cosas fueran así; podría haber sido diferente. Pero mis expectativas no solo se cumplieron, sino que se superaron", declaró.

Aunque la delegación europea recordó que aún queda mucho por hacer en el conflicto, muchos de sus líderes emplearon sus declaraciones públicas para elogiar a Trump. Estos comentarios sorprendieron a muchos, dadas las tensiones generadas por las amenazas arancelarias del republicano.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, llamó a Trump "querido Donald" y, refiriéndose a los combates en Ucrania, dijo: "Si jugamos bien, podríamos ponerle fin".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que todas las partes estaban trabajando juntas para lograr una paz justa y duradera.

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que las reuniones podrían dar "un paso adelante realmente importante " y que el resultado podría ser "un paso histórico en términos de seguridad para Ucrania y la seguridad en Europa".

Merz tuvo un tono más moderado y afirmó que "el camino está abierto ahora" para detener los combates, pero que los próximos pasos son "más complejos".

“Intentemos presionar a Rusia”, insistió.

Una reunión entre Trump y Zelensky completamente diferente a la de febrero

Esta nueva reunión de Trump con Zelenski tuvo un tono notablemente diferente a su última reunión en la Oficina Oval en febrero.

PUBLICIDAD

Aquel fue un encuentro desastroso que llevó a Trump a interrumpir abruptamente las conversaciones con la delegación ucraniana y a suspender temporalmente parte de la ayuda a Kyiv, después de que él y el vicepresidente JD Vance se quejaran de que Zelenskyy no había mostrado suficiente gratitud por la asistencia militar estadounidense.

Anteriormente, Trump mostró su malestar respecto al retraso de las elecciones en Ucrania. Estaban programadas para el año pasado, pero se pospusieron debido a la invasión rusa. La ley ucraniana no permite la celebración de elecciones presidenciales cuando la ley marcial está vigente.

Pero, pese a su postura crítica en el pasado, Trump bromeó este lunes diciendo que una circunstancia similar no sería bien recibida en EEUU.

Zelensky enfrentó críticas durante su reunión de febrero por parte de un periodista conservador por aparecer en la Casa Blanca con una camiseta de manga larga. Esta vez, apareció con chaqueta oscura y camisa abotonada.

El mandatario ha dicho que su atuendo, habitualmente menos formal desde el inicio de la invasión rusa en 2022, es para mostrar solidaridad con los soldados ucranianos.

Mira también: