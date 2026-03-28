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Robo de 12 toneladas de chocolate en Europa podría provocar escasez antes de Pascua

La chocolatera reportó el asalto a un camión cargado con miles de unidades durante su traslado a Polonia.

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Por:Univision y AFP
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La compañía Nestlé denunció el robo de un enorme cargamento de barras de chocolate de su marca KitKat y advirtió que esto podría provocar escasez en las tiendas justo antes de Pascua.

KitKat confirmó en un comunicado que "un camión que transportaba 413,793 unidades de su nueva gama de chocolates fue robado durante el transporte en Europa".

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El cargamento, con un peso de unas 12 toneladas, desapareció la semana pasada mientras viajaba entre centros de producción y distribución, indicó.

"Siempre animamos a la gente a tomarse un descanso con KitKat", comentó un portavoz de la marca, en referencia a su eslogan.

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"Pero parece que los ladrones se tomaron el mensaje demasiado literalmente y se han 'tomado un descanso' con más de 12 toneladas de nuestro chocolate", agregó.

La marca advirtió que "el robo podría provocar escasez de KitKats" y que sus consumidores "podrían tener dificultades para encontrar sus chocolates favoritos antes de Pascua".

El camión robado había salido del centro de Italia y se dirigía a Polonia, con la misión de distribuir las barras en países a lo largo del trayecto.

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KitKat no especificó dónde desapareció la mercancía, pero indicó que "el vehículo y su contenido siguen sin aparecer".

"Las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro", añadió.

KitKat advirtió que las barras de chocolate robadas "podrían entrar en canales de venta no oficiales en los mercados europeos".

También señaló que es posible rastrear los productos robados escaneando los códigos de lote únicos que se encuentran en cada barra.

"Si se encuentra una coincidencia, el sistema proporcionará instrucciones claras sobre cómo alertar a KitKat, que luego compartirá las pruebas de forma adecuada", indicó.

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