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Así fue el robo de una mochila en un pub de Londres con joyas valuadas en casi 3 millones de dólares

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de noviembre de 2024 en el pub del centro de Londres, Dog and Duck, cuando un hombre de 29 años tomó la mochila que la víctima había colocado entre sus piernas.

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Por:N+ Univision
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Video Carlos Calderón visitó una deslumbrante colección de huevos (incrustados con cientos de piedras preciosas)

Un ladrón de 29 años, identificado como Enzo Conticello, pasará más de dos años en prisión luego de haber robado una mochila que contenía un huevo Fabergé y joyas valuadas en casi 3 millones de dólares en Reino Unido.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de noviembre de 2024 en el pub del centro de Londres, Dog and Duck, cuando la coleccionista Rosie Dawson llevaba consigo una mochila que contenía un huevo de Fabergé con incrustaciones de esmeraldas y un reloj.

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Colocó el bolso entre sus piernas en el suelo mientras estaba de pie frente al pub, cuando el ladrón aprovechó un momento para cometer el acto.

Cámaras de seguridad del pub captaron a Conticello dentro del pub intentando cometer otro robo a un cliente del establecimiento antes de salir; posteriormente, se le ve robando el bolso de la víctima, quien llevaba las piezas para exhibirlas en un evento de trabajo esa misma noche. Las joyas no han sido recuperadas.

Imagen MET Police

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Así fue detenido el ladrón

Enzo Conticello fue relacionado con el robo del bolso después de que intentara usar las tarjetas bancarias de Rosie Dawson en una tienda cercana tan solo unos minutos después de cometer el delito.

Y es que la mochila no solo contenía joyas, también la computadora portátil y tarjetas de crédito de la mujer.

Conticello fue arrestado en noviembre de 2025, por delitos de robo separados en Belfast, más de un año después del robo del bolso; fue después que se le vinculó con el crimen de 2024.

El Tribunal de la Corona de Southwark señaló que el joven de 29 años buscaba “dinero fácil” y que había entregado el bolso con todo en el interior para comprar drogas. Su defensa encabezada por Katie Porter-Windley señaló que Conticello perdió su empleo durante la pandemia de Covid y que cayó en la adicción a la cocaína.

Imagen Getty Images

La abogada declaró ante el tribunal que Conticello no se dio cuenta del valor de los objetos que había robado.

La jueza Kate Livesey dijo que el huevo tenía “un aspecto bastante extraordinario” y terminó condenando a Conticello a dos años y tres meses de prisión, pues dijo que su robo “oportunista” causó “inconvenientes y estrés” a Dawson y a su empresa.

TLS

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