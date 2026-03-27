Propina Un restaurante steakhouse de Texas deberá pagar $21 millones por robo de propinas a sus trabajadores En lo que representa un golpe contundente contra las prácticas laborales irregulares en la industria restaurantera, el juez federal Robert Pitman dictó sentencia definitiva contra la cadena Perry’s Steakhouse & Grille. La empresa, con sede en Houston, ha sido condenada a pagar más de 21 millones de dólares tras perder una demanda colectiva presentada por 750 camareros.

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La resolución judicial confirma que la cadena operó un sistema ilegal de reparto de propinas que violaba directamente la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA).

La demanda, iniciada en 2022, denunciaba que los encargados del restaurante y su propietario, Christopher Perry, obligaban a los camareros a depositar parte de sus propinas semanales en un fondo común obligatorio.

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El objetivo de este fondo no era repartir las ganancias entre el personal de servicio, sino sufragar los salarios de empleados que normalmente no reciben propinas, aliviando así los costos operativos de la empresa a costa del bolsillo de los trabajadores.

Aunque la defensa argumentó que el sistema buscaba "equilibrar los ingresos" entre los turnos matutinos y vespertinos, el juez Pitman rechazó tajantemente esta premisa en noviembre de 2025, reafirmando que “los empleadores tienen prohibido por ley retener o desviar las propinas de sus empleados bajo cualquier circunstancia”.

La sentencia del martes no solo obliga a la devolución del dinero, sino que impone sanciones legales adicionales por el perjuicio causado. También se destacó el monto total final que asciende a $21,283,476; sin embargo, esta suma no incluye los intereses acumulados ni los honorarios de los abogados, por lo que la cifra final que deberá desembolsar la cadena será significativamente mayor.

Un precedente para el sector

Este fallo marca un hito en el estado de Texas, enviando un mensaje claro a las principales cadenas de hospitalidad sobre el manejo de las gratificaciones. Los 750 demandantes, que operaban en diversos establecimientos de la cadena en el estado, finalmente verán restituidos sus ingresos tras cuatro años de litigio.