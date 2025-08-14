El FBI devuelve a México manuscrito robado de Hernán Cortés

Video Despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC: el FBI confirma más de 20 arrestos

Casi cinco siglos después de que el conquistador español Hernán Cortés la firmara y décadas después de que alguien la robara de los archivos nacionales de México, el FBI devolvió el miércoles a México una página manuscrita de incalculable valor.

El FBI declaró en un comunicado que el documento había cambiado de manos varias veces a lo largo de los años, por lo que no se imputarán cargos.

Una de 15 páginas perdidas

PUBLICIDAD

“Esta es una página manuscrita original que, de hecho, fue firmada por Hernán Cortés el 20 de febrero de 1527”, declaró la agente especial Jessica Dittmer, miembro del Equipo de Delitos de Arte del FBI. Para entonces, Cortés ya había conquistado el imperio azteca en 1521, dos años después de llegar al actual México.

Mientras los archivistas del Archivo General de la Nación de México microfilmaban su colección de documentos firmados por Cortés en 1993, descubrieron que faltaban 15 páginas del manuscrito. La página devuelta por el FBI es una de ellas.

El documento, que da cuenta de pagos realizados para la adquisición de suministros para expediciones, fue escrito después de que Cortés fuera nombrado gobernador de Nueva España por la corona española

Se cree que la reliquia histórica fue robada entre 1985 y 1993.

Esta imagen proporcionada por el FBI muestra el frente de una carta escrita por el conquistador español Hernán Cortés del 20 de febrero de 1527 que fue regresada al gobierno de México el miércoles 13 de agosto de 2025 por el FBI. Imagen FBI vía AP

El FBI no reveló en manos de quién encontró el documento

México solicitó la ayuda del Equipo de Delitos de Arte del FBI el año pasado para esta página en particular.

El FBI finalmente limitó la búsqueda a Estados Unidos y localizó el documento, aunque la agencia no especificó quién lo tenía. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el gobierno de México participaron en la investigación.

La agencia no dijo dónde encontró el histórico documento ni en manos de quién estaba cuando fue recuperada.

Se trata del segundo documento firmado Cortés que el FBI recupera pare al gobierno mexicano, después de que un documento similar fue recuperado en 2022 y devuelto en 2023.

PUBLICIDAD

“Piezas como esta se consideran bienes culturales protegidos y representan momentos valiosos de la historia de México, por lo que es algo que los mexicanos tienen en sus archivos para comprender mejor la historia”, dijo Dittmer.

Con información de The Associated Press.