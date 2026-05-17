mundo Relevo histórico en Guatemala: fin a la polémica Fiscal General Consuelo Porras La Fiscal General saliente encadena polémicas que se saldaron con sanciones de más de cuarenta países, entre ellos EEUU. Guatemala recibe la decisión anunciada por el presidente Bernardo Arévalo como un paso clave en la lucha contra la corrupción



Video Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, denuncia un supuesto plan para evitar que asuma el cargo

Guatemala ya tiene nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Gabriel Estuardo García Luna asumirá las funciones a partir del próximo domingo 17 de mayo.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, comunicó recientemente el relevo en un mensaje en redes, resaltando que la nueva autoridad “ no llega para servir a un presidente, al Gobierno de turno ni a intereses políticos particulares o espurios” sino para “ servir a una justicia independiente, objetiva”.

Este es un momento de grandes decisiones.



Que este sea el inicio de una nueva etapa de justicia. El pueblo lo exige y lo merece. pic.twitter.com/OuZK5FpAMt — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) May 6, 2026



García Luna sustituirá a Consuelo Porras, que protagonizó diversas polémicas por su gestión al frente del ministerio público a tal punto que fue sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros.

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Se va defendiendo su gestión

En su último acto público como Fiscal General, Consuelo Porras defendió su gestión de ocho años como una etapa de " decisiones firmes y transformación institucional", y denunció que "narrativas desinformadoras" intentaron "desacreditar y demeritar" su trabajo.

En el acto de presentación del informe de gestión del ministerio fiscal del periodo 2025-2026 este viernes 15 de mayo, la fiscal saliente llegó a tildar su mandato de " histórico". "Ha sido una gestión histórica con resultados reales", expresaba Porras. Además, denunció que intentaron obstaculizar su gestión: " Nos intentaron callar, nos intentaron desacreditar".

La exfiscal, en el punto de mira internacional

Durante los ocho años que desempeñó su cargo al frente de la Fiscalía General, su objetivo dejó de ser el crimen organizado y pasó a perseguir penalmente a jueces, fiscales, defensores de derechos humanos, abogados y periodistas.

Las tensiones con el presidente se remontan a 2023, cuando el mandatario inició su carrera a la presidencia. Porras le abrió una investigación por supuestas irregularidades en las elecciones, lo que sumió al país en una grave incertidumbre. El presidente llegó a acusar a la fiscal de haber intentado perpetrar un golpe de Estado.

Arévalo incluso presentó una reforma de ley al Congreso para poder destituir a la fiscal. La señaló por abusar del poder y usar el Ministerio Público como un arma política. La guerra abierta entre ambos siguió creciendo, ya que la fiscal pidió en varias ocasiones que retiraran la inmunidad al presidente para poder investigarlo penalmente. La Corte Suprema de Justicia desestimó sus solicitudes.

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El Departamento de Estado ya había acusado a Porras en septiembre de 2021 de interferir y obstaculizar investigaciones de actos de presunta corrupción y su último mandato estuvo marcado por las acusaciones de fraude en las elecciones.

El ministerio público culpó a varios funcionarios de la supuesta compra ilegal de un equipo para computar datos no oficiales que habrían usado para el recuento en las presidenciales. La justicia exculpó a los funcionarios y más de 40 países emitieron sanciones contra Porras.

El último escándalo de la fiscal saltó en febrero de 2026. Naciones Unidas comenzó a investigar sobre la presunta participación de Porras en procesos de adopciones internacionales que podrían ser ilegales y que implicaban a 80 menores indígenas. Hasta 1982, la exfiscal fue directora y tutora legal de los niños, aunque se declaró inocente.

Consiguieron apartarla del cargo

Consuelo Porras intentó renovar su cargo, pero no logró entrar en la lista definitiva de aspirantes a la fiscalía general pese a lograr la nota más alta.