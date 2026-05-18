tierra Alertan de un asteroide del tamaño de un autobús que pasará muy cerca de la Tierra El asteroide 2026JH2 se acercará a una distancia de 91.000 kilómetros, según la NASA. Es una aproximación inusual, ya que cuando esté más cerca quedará a tan solo una cuarta parte del trayecto entre la Tierra y la Luna



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Tan sólo hace unos días que los científicos tuvieron constancia de este raro hallazgo. Los astrónomos del programa Mount Lemmon Survey, en Tucson (Arizona), descubrieron el asteroide el 10 de mayo y lo bautizaron como 2026JH2.

Cuantifican su diámetro en unos 35 metros por lo que alertan de que se equipararía a una ballena azul o a dos autobuses escolares. Además, señalan que llama la atención que va a pasar inusualmente cerca del planeta Tierra.

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En su punto de mayor aproximación, el 2026JH2 se encontrará a sólo 91.000 km, aproximadamente a una cuarta parte de la distancia media entre la Tierra y la Luna. Se prevé que el máximo acercamiento suceda a las 6pm hora de Miami, según la NASA y la Agencia Espacial Europea que lo están monitoreando.

Newly discovered asteroid 2026 JH2, monitored by ESA's Planetary Defence team, makes a notably close approach to Earth this evening (but with zero chance of impact!) pic.twitter.com/7xlGiz0odz — ESA Operations (@esaoperations) May 18, 2026

Los astrónomos que hacen seguimiento al asteroide aseguran que no representa riesgo para la Tierra, pero que estará lo suficientemente cerca como para ser observado con un telescopio. The Virtual Telescope Project retransmitirá en directo el sobrevuelo desde su observatorio en Manciano, Italia.

Un fenómeno potencialmente devastador



El Tamaño del 2026JH2 es similar al del asteroide de Cheliábinsk, que explotó en la atmósfera sobre Rusia en 2013. Algunos de esos fragmentos que liberó alcanzaron la superficie terrestre y la onda expansiva fue lo suficientemente potente como para provocar destrozos en edificios en toda el área metropolitana.

Los reportes contabilizaron hasta 1500 personas afectadas, entre ellas algunas que presentaron heridas graves.

Se desconoce el tamaño exacto



Aunque los astrónomos han observado directamente el objeto que se precipita hacia la Tierra, se desconoce su tamaño exacto. Esto se debe a que cuando un telescopio óptico detecta un nuevo objeto, la única información que recopila es la cantidad de luz solar que es capaz de reflejar.

Según los cálculos de los científicos sobre la cantidad de luz reflejada, se estima que el 2026JH2 tiene un diámetro que oscila entre los 15 y 30 metros.

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