mundo Confirman que un doctor estadounidense ha dado positivo a ébola en RD Congo El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirma que el contagiado estuvo expuesto al virus en el ejercicio de su trabajo y desarrolló síntomas durante el fin de semana



Video Seis estadounidenses quedan expuestos al ébola en el Congo, los contagios aumentan

Una persona procedente de Estados Unidos ha dado positivo por ébola en relación con el brote mortal en la República Democrática del Congo y Uganda , según anunciaron el lunes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC).

Según el Dr. Satish Pillai, responsable de ébola de los CDC, la persona estuvo expuesta al virus en el marco de su trabajo en el Congo, desarrolló síntomas durante el fin de semana y dio positivo el domingo por la noche.

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“Los CDC han estado trabajando con el Departamento de Estado para trasladar al estadounidense a Alemania para recibir tratamiento y atención médica, y a otros contactos de alto riesgo a Alemania para su seguimiento”, afirmó Pillai el lunes en una rueda de prensa.

Además de la persona que presentaba síntomas, otros seis estadounidenses están siendo trasladados para recibir tratamiento u observación. El virus Bundibugyo, causante del brote, provoca un tipo raro de ébola para el cual no existe vacuna ni tratamiento aprobado.

Medidas previstas ante la alerta sanitaria



El lunes, los CDC anunciaron que restringirán la entrada al país a los titulares de pasaportes que no sean estadounidenses y que hayan estado en Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días.