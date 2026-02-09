Orgullo Hispano Meses de sacrificio y ahorro, así logró doctora mexicana competir en Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Regina Martínez, mexicana que participa en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, costeó sus entrenamientos, viajes y equipo mientras trabajaba como médica de urgencias.

Regina Martínez, una médica mexicana de 33 años, se convirtió en la primera atleta de México en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno al hacerlo en la edición de 2026.

No solo es una hazaña histórica sino también de vida debido a la falta la falta de apoyos económicos y todo lo que tuvo que hacer para llegar a la competencia.

La historia de Regina Martínez inició en Minnesota, Estados Unidos, mientras estudiaba medicina. Fue ahí donde aprovechó las bajas temperaturas e hizo del esquí de fondo su pasión.

En entrevista con N+, Regina aseguró que este deporte se volvió su refugio emocional durante sus años como estudiante en Minnesota.

“Mi camino no fue muy tradicional. Me tocó estudiar medicina en Minnesota, que está junto a Canadá, y ahí fueron mis primeros inviernos súper, súper fríos, horribles, oscuros, y también mucha soledad. Entonces encontré el esquí de fondo, que la verdad fue algo que me salvó. Cuando lo descubrí, dije: ‘wow, esto es algo que puedo hacer en este ambiente tan hostil’, señaló la atleta mexicana.

Regina desarrolló una conexión profunda con este deporte, aunque comenzó a practicarlo hace apenas cinco años, e incluso ahora representa a México en la máxima competición del mundo.

Para financiar su sueño olímpico, es médica de emergencias

A pesar de haber clasificado a los Juegos Olímpicos, Regina dice que no puede vivir del deporte. Y es que en México, los apoyos para atletas en disciplinas invernales son prácticamente inexistentes, por lo que ella misma costeó sus entrenamientos, viajes y equipo mientras trabajaba como médica de urgencias.

“Trabajo como médico todavía para poder pagar la esquiada, para pagar el sueño, y también porque me fascina mi vocación. Me encanta ser médico, me encanta poder ayudar a las personas, especialmente en momentos muy críticos o vulnerables. Trabajo más en la primavera y el otoño, cuando no hay nieve, y así es como lo he podido combinar”, asegura Regina.

De acuerdo con Regina, su forma de vida se traduce en jornadas maratónicas además de estrés físico y emocional.

Pese a ser una atleta, hace lo mismo que la mayoría de las personas que se dedican a la medicina, pues su trabajo en emergencias implica lidiar con presión constante, turnos largos y muy poco tiempo de recuperación.

“No es fácil, no. Porque mi trabajo de doctora de urgencias es un trabajo con turnos largos, de 12 horas, con mucho estrés, mucha adrenalina, vas, vas, vas. A veces es fácil olvidarte de comer o tomar agua”, señaló la mexicana quien participa en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Pero incluso después de las largas jornadas en hospitales, no deja de entrenar para dar lo mejor de sí en las competencias deportivas.

Regina tuvo complicaciones debido a la falta de apoyo económico por falta de autoridades mexicanas

El caso de Regina hace recordar que otros atletas han denunciado la falta de becas, estímulos económicos y apoyos del Gobierno mexicano, incluso cuando han representado al país en competencias internacionales.

“Otros países como Noruega, Austria, Francia o Alemania tienen sistemas donde los atletas pueden vivir del deporte. No tienen que trabajar en otra cosa para poder entrenar”, señaló la mexicana.

Pese a la falta de apoyo, Regina decidió ejercer su profesión y su pasión por el deporte al mismo tiempo.