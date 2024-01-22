EEUU y Reino Unido realizan una nueva ronda de ataques contra objetivos hutíes en Yemen

Video Estas son las poderosas y avanzadas armas con que EEUU y Reino Unido atacaron a los hutíes en Yemen

Los ejércitos estadounidense y británico bombardearon múltiples objetivos en ocho lugares utilizados por los hutíes respaldados por Irán en Yemen el lunes por la noche. Se trata de la segunda vez que los dos aliados han llevado a cabo ataques coordinados de represalia contra una serie de capacidades de lanzamiento de misiles de los rebeldes.

Según funcionarios, Estados Unidos y el Reino Unido utilizaron misiles Tomahawk lanzados desde buques de guerra y submarinos y aviones de combate para destruir los sitios de almacenamiento y lanzadores de misiles hutíes. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir una operación militar, dijeron que Australia, Bahrein, Canadá y los Países Bajos contribuyeron a la misión, incluso con inteligencia y vigilancia.

La operación conjunta se produce unos 10 días después de que buques de guerra y aviones de combate estadounidenses y británicos atacaran más de 60 objetivos en 28 lugares. Esa fue la primera respuesta militar estadounidense a lo que ha sido una campaña persistente de ataques con aviones no tripulados y misiles hutíes contra barcos comerciales desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas en octubre.

En una declaración conjunta, las seis naciones aliadas dijeron que los ataques apuntaron específicamente a un sitio de almacenamiento subterráneo de los hutíes y a lugares asociados con las capacidades de vigilancia aérea y de misiles de los hutíes. Agregaron: “Nuestro objetivo sigue siendo reducir las tensiones y restaurar la estabilidad en el Mar Rojo, pero reiteremos nuestra advertencia a los líderes hutíes: no dudaremos en defender vidas y el libre flujo del comercio en uno de los países más críticos del mundo. vías fluviales frente a continuas amenazas”.

El Ministerio de Defensa de Reino Unido confirmó que cuatro aviones Typhoon de la Royal Air Force atacaron “múltiples objetivos en dos sitios militares en las cercanías del aeródromo de Sanaa” con bombas guiadas con precisión. Los ataques, dijo el secretario de Defensa, Grant Shapps, estaban "destinados a degradar las capacidades de los hutíes" y "asestarían otro golpe a sus limitadas reservas y a su capacidad de amenazar el comercio mundial".

Un alto funcionario militar estadounidense dijo a los periodistas que los ataques arrojaron entre 25 y 30 municiones y alcanzaron múltiples objetivos en cada lugar, y agregó que Estados Unidos “observó buenos impactos y efectos” en todos los sitios, incluida la destrucción de armas más avanzadas en la instalación de almacenamiento subterráneo. . El funcionario dijo que esta es la primera vez que se atacan armas tan avanzadas.

El funcionario también dijo que aviones de combate del portaaviones USS Dwight D. Eisenhower realizaron ataques, y otros barcos involucrados incluyeron el USS Gravely y el USS Mason, ambos destructores navales, y el USS Philippine Sea, un crucero.

La oficina de medios de los hutíes dijo en un comunicado en línea que varias incursiones estadounidenses y británicas tuvieron como objetivo la capital de Yemen, Saná. Y Jamal Hassan, un residente del sur de Saná, dijo a The Associated Press que dos ataques cayeron cerca de su casa, activando las alarmas de los automóviles en la calle. Un periodista de Associated Press en Saná también escuchó aviones volando sobre los cielos de Saná durante la noche del lunes.

Ataques de EEUU no han disuadido a los hutíes

La última andanada de ataques aliados se produce tras un asalto casi diario a los lanzadores de misiles hutíes por parte de aviones de combate estadounidenses y Tomahawks con base en barcos durante la semana pasada. Las misiones de respuesta rápida, que según los funcionarios persiguen lanzadores armados y listos para disparar, demuestran la creciente capacidad del ejército para observar, detectar y atacar actividades militantes en Yemen.

La caótica ola de ataques y represalias que involucra a Estados Unidos, sus aliados y enemigos sugiere que los ataques de represalia no han disuadido a los hutíes de su campaña contra el transporte marítimo del Mar Rojo, y que la guerra regional más amplia que Estados Unidos ha pasado meses tratando de evitar cada vez está más cerca de la realidad.

Durante meses, los hutíes han atacado barcos en las vías fluviales de la región que, según dicen, están vinculados a Israel o se dirigen a puertos israelíes. Dicen que sus ataques tienen como objetivo poner fin a la ofensiva aérea y terrestre israelí en la Franja de Gaza que fue desencadenada por el ataque del grupo militante palestino Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel. Pero cualquier vínculo de ese tipo con los barcos objetivo de los ataques rebeldes se ha vuelto más tenue a medida que continúan los ataques.

