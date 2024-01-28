Tres militares de EEUU mueren en ataque con un dron contra base en Jordania

Video Tribunal de la ONU pide a Israel "medidas efectivas" en Gaza para evitar actos de genocidio: no pide alto al fuego

Tres soldados estadounidenses murieron tras el ataque de un avión no tripulado contra una base militar en Jordania, informó el Ejército de Estados Unidos.

Es la primera vez que miembros de las fuerzas del país mueren como consecuencia de fuego hostil durante la guerra entre Israel y Hamas.

PUBLICIDAD

"El 28 de enero, tres miembros del servicio estadounidense murieron y 25 resultaron heridos por un ataque unidireccional (dron) que impactó en una base en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria", dijo el Mando Central de Estados Unidos en un comunicado.



Tras la muerte de los tres soldados, el presidente Joe Biden amenazó con represalias en Jordania. "Que no haya dudas. Haremos responsables a los involucrados en el momento y de la forma que elijamos", dijo.

El ataque supone una escalada en la tensa situación que se vive en Oriente Medio en medio de la guerra entre Israel y el grupo militante islamista en la Franja de Gaza.

El dron fue usado por militantes proiraníes, según EEUU

Biden dijo que el ataque fue perpetrado por militantes respaldados por Irán y que las autoridades Estados Unidos "siguen recopilando los hechos" en torno al "ataque totalmente injusto".

Biden, que se encontraba en Columbia, Carolina del Sur, el domingo, fue informado por el secretario de Defensa, Lloyd Austin, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y el principal asesor adjunto de seguridad nacional, Jon Finer, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Unos 3,000 soldados estadounidenses suelen estar destacados en Jordania. Las tropas estadounidenses utilizan desde hace tiempo Jordania como punto de base, y el ataque tuvo lugar en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria.

Jordania niega responsabilidad en el ataque; la Resistencia Islámica se adjudica los hechos

Jordania negó que el ataque hubiese tenido lugar en su territorio y afirmó que ocurrió en una base militar en territorio sirio.

PUBLICIDAD

El "ataque dirigido contra las fuerzas estadounidenses no tuvo lugar en Jordania (...) Su objetivo fue la base de Al Tanf en Siria", una base estratégica de la coalición antiyihadista, cerca de las fronteras jordana e iraquí, declaró Muhanad Mubaidin, portavoz del gobierno jordano, en la televisión estatal.

Mientras que en su cuenta de Telegram, la Resistencia Islámica en Irak, grupos armados proiraníes que rechazan el apoyo de Estados Unidos a Israel, reivindicaron el "ataque perpetrado el domingo" contra tres bases en territorio sirio, entre ellas las de Al-Tanf y Rukban, muy cercanas entre sí.

El vocero de Hamas, Sami Abu Zuhri, dijo que la muerte de los soldados "es un mensaje para el gobierno estadounidense, de que a menos que el asesinato de inocentes en Gaza se detenga, podría enfrentarse a toda la nación" musulmana.

"La continuación de la agresión estadounidense-sionista en Gaza podría causar una explosión regional", añadió en una declaración.

De acuerdo con medios árabes, varias milicias de la Resistencia Islámica en Irak han evacuado sus sedes y puestos de control en previsión de una oleada de bombardeos estadounidenses en represalia por el ataque, ya que Washington ya ha respondido con dureza a anteriores acciones perpetradas por estos grupos.

Hasta el viernes se habían producido más de 158 ataques contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Irak y Siria, aunque los funcionarios han descrito la constante andanada de drones, cohetes y misiles como infructuosa ya que con frecuencia no han causado heridos graves o daños a la infraestructura.

PUBLICIDAD

No está claro por qué las defensas aéreas no lograron interceptar el dron, que parece ser el primer ataque conocido contra la Torre 22 desde que comenzaron los ataques contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición el 17 de octubre. Las fuerzas estadounidenses que se encuentran en el puesto avanzado forman parte de una misión de asesoramiento.

Con información de AP y AFP.