EEUU y Reino Unido repelen "el mayor ataque" hasta la fecha perpetrado por los rebeldes hutíes en el mar Rojo

Video Estados Unidos ataca y hunde barcos hutíes en el mar Rojo por primera vez

Las fuerzas armadas de EEUU y Reino Unido repelieron en el mar Rojo "el mayor ataque" hasta la fecha efectuado por los rebeldes hutíes de Yemen, anunció este miércoles el ministro británico de Defensa, Grant Shapps.

La Armada estadounidense había anunciado horas antes que 18 drones y tres misiles lanzados por los hutíes habían sido interceptados en el marco de un ataque "complejo".

PUBLICIDAD

"Durante la noche", el buque británico HMS Diamond, junto a navíos de guerra estadounidenses, "repelieron con éxito el mayor ataque efectuado hasta la fecha en el mar Rojo por los hutíes, apoyados por Irán", escribió el ministro en la red social X.

"El Diamond frustró varios ataques con drones que iban en su dirección y en la de otros buques mercantes de la zona", añadió el ministro, precisando que no se habían producido heridos entre la tripulación ni daños causados al barco británico.

El destructor británico HMSDiamond, junto con buques y aviones estadounidenses, repelieron el "complejo" ataque de los hutíes en el Mar Rojo el martes. Imagen Ministerio de Defensa de Reino Unido/Twitter



Anteriormente, el Mando para Medio Oriente (Centcom) de las fuerzas armadas estadounidenses dijeron que los hutíes habían "lanzado un complejo ataque diseñado por Irán en el sur del mar Rojo, utilizando drones, misiles de crucero antibuques y un misil balístico antibuque".

Los drones y misiles fueron derribados por aviones de combate desplegados desde el portaaviones Dwight D. Eisenhower, tres destructores estadounidenses y un buque de guerra británico, el HMS Diamond, dijo el Centcom en un comunicado.

Las fuerzas internacionales desplegadas en el mar Rojo respondieron a un nuevo incidente frente a la costa del norte de Yemen, una región controlada por los rebeldes hutíes, dijo anteriormente la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Fuerza multinacional protege el transporte marítimo en el mar Rojo

El ataque se produjo una semana después de que 12 países, encabezados por Estados Unidos, advirtieran a los hutíes de las consecuencias de sus ataques si no cesaban inmediatamente de disparar contra buques comerciales.

PUBLICIDAD

Estados Unidos creó el mes pasado una fuerza naval multinacional para proteger la navegación en el Mar Rojo de los ataques hutíes, que ponen en peligro una ruta marítima por la que transita hasta el 12% del comercio mundial.

Los rebeldes hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, archienemigo regional de Israel, lanzaron sus ataques en el mar Rojo tras el inicio de la guerra el 7 de octubre entre el movimiento palestino Hamas y las fuerzas israelíes.

Mira también: