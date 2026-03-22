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¿Qué significa la amenaza de Irán de atacar las infraestructuras energéticas tras el ultimátum de Trump?

Te contamos qué respondió Irán tras las amenazas del mandatario estadounidense de atacar las centrales eléctricas iraníes si no se reabría el estrecho de Ormuz en 48 horas.

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Por:N+ Univision
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Video Trump pide a Israel detener los bombardeos contra instalaciones energéticas de Irán

Este domingo 22 de marzo, Irán amenazó con destruir “infraestructuras energéticas” claves en Oriente Medio tras el ultimátum del presidente Donald Trump de atacar centrales eléctricas iraníes si no se reabre el estrecho de Ormuz en 48 horas.

Después de más de tres semanas de guerra desde el primer ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía mundial se encuentra preocupada ante cualquier decisión que tenga este conflicto, ya que puede tener consecuencias en el precio del petróleo y, por ende, el aumento en la inflación.

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A continuación te contamos qué significa la amenaza de Irán y qué países apoyan el desbloqueo de la vía marítima.

¿Qué significa la amenaza de Irán?

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Actualmente, Irán tiene un bloqueo total en el estrecho de Ormuz, pero aun así han podido pasar algunos buques petroleros, solo un 5% de su volumen durante la guerra.

Tras las amenazas del mandatario estadounidense a Irán con arrasar las centrales eléctricas si no se abre esta vía marítima, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, contestó y dijo que destruiría irreversiblemente las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua de la región.

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También, el mando operativo del ejército Jatam Al Anbiya amenazó con cerrar "completamente" el estrecho, si Trump ejecuta sus amenazas.

Estas acciones de ambas naciones harían que subieran los precios del petróleo a nivel mundial por mucho tiempo.

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Más de 20 países están listos para ayudar al desbloqueo del estrecho de Ormuz

El sábado 21 de marzo, más de 20 países dijeron estar listos para ayudar por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

A través de un comunicado conjunto dijeron que estaban listos para contribuir a los esfuerzos adecuados para facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz. Cabe destacar que la mayoría de estos países son europeos y Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

ALM

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