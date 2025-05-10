Putin propone conversaciones directas con Ucrania esta semana, tras presiones europeas

Video Los primeros 100 días de Trump: ¿cuál ha sido el impacto de sus políticas migratorias?

El presidente ruso Vladimir Putin propuso llevar a cabo conversaciones directas con Ucrania en Estambul el 15 de mayo "sin precondiciones" con el objetivo de lograr una resolución al conflicto.

Previamente, los líderes de cuatro importantes países europeos amenazaron con aumentar la presión sobre el mandatario ruso si no acepta un alto el fuego incondicional de 30 días en Ucrania que ofrecieron el sábado en una fuerte muestra de unidad con Kiev.

Los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia dijeron que su propuesta de un alto el fuego que comience el lunes fue apoyada por el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien habían informado por teléfono más temprano ese día.

Putin no abordó directamente esta última propuesta de alto el fuego en sus comentarios del sábado, incluso cuando el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo más temprano el sábado a CNN que Moscú tendrá que considerarla.

El alto el fuego unilateral de tres días de Rusia, declarado con motivo del 80º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, expira el sábado, y Ucrania dice que las fuerzas rusas lo han violado repetidamente. En marzo, Estados Unidos propuso una tregua inmediata y limitada de 30 días, que Ucrania aceptó, pero el Kremlin se ha opuesto a términos más de su agrado.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, hablando con los periodistas junto con los líderes europeos en Kiev, calificó su reunión como "una señal muy importante".

En una declaración conjunta, publicada en el sitio web oficial de Zelenskyy, los cinco líderes pidieron un alto el fuego "que dure al menos 30 días" a partir del lunes, para dejar espacio a un impulso diplomático para poner fin a la guerra.

"Un alto el fuego incondicional, por definición, no puede estar sujeto a ninguna condición. Si Rusia exige tales condiciones, esto sólo puede considerarse como un esfuerzo por prolongar la guerra y socavar la diplomacia", se lee en el comunicado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que Estados Unidos tomaría la iniciativa en el seguimiento del alto el fuego propuesto, con el apoyo de los países europeos, y amenazó con “sanciones masivas... preparadas y coordinadas, entre europeos y estadounidenses”, en caso de que Rusia viole la tregua.

Macron viajó a Kiev con el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro polaco Donald Tusk.

"Esto es Europa dando un paso al frente, mostrando nuestra solidaridad con Ucrania", dijo Starmer.

El teniente general retirado Keith Kellogg, enviado especial de Trump a Ucrania, dijo el sábado que un alto el fuego “integral” de 30 días, que cubra ataques desde el aire, la tierra, el mar y la infraestructura, “iniciará el proceso para poner fin a la guerra más grande y más larga en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”.

Mientras tanto Putin había celebrado el sábado una serie de conversaciones bilaterales con funcionarios extranjeros que habían asistido a las celebraciones en Moscú que marcaron la derrota de la Alemania nazi, en un aparente intento de subrayar el fracaso de Occidente a la hora de aislarlo en el escenario mundial. Entre los interlocutores de Putin se encontraban To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, y los líderes de Zimbabwe, Burkina Faso y la Autoridad Palestina.

Europa amenaza con más sanciones si Rusia ignora la oferta de alto el fuego

Los avances para poner fin a la guerra de tres años han parecido difíciles de alcanzar en los meses transcurridos desde que Trump regresó a la Casa Blanca, y sus anteriores afirmaciones de avances inminentes no se han hecho realidad. Trump ha presionado previamente a Ucrania para que ceda territorio a Rusia para poner fin a la guerra, amenazando con retirarse si un acuerdo se vuelve demasiado difícil.

Desde el inicio de las conversaciones mediadas por Estados Unidos, Rusia ha mantenido ataques a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros (600 millas), incluidos ataques mortales contra áreas residenciales sin objetivos militares obvios.

El alto el fuego incluiría el cese de los combates en tierra, mar y aire. Los líderes europeos amenazaron con aumentar las sanciones, incluso contra los sectores energético y bancario de Rusia, si Putin no cumplía.

La prioridad era hacer que a Rusia le resultara demasiado costoso seguir luchando en Ucrania, dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha.

Cuando se le preguntó cómo funcionaría el mecanismo de seguimiento, Sybiha dijo a The Associated Press que aún se estaban discutiendo los detalles.

Al abordar el escepticismo sobre si se aplicarán nuevas sanciones contra Moscú, que hasta ahora ha logrado seguir luchando en la guerra, Merz dijo que “casi todos los estados miembros de la Unión Europea y una gran coalición de personas dispuestas en todo el mundo están decididos a hacer cumplir estas sanciones incluso si nuestra iniciativa del fin de semana fracasa”.

Los líderes también discutieron las garantías de seguridad para Ucrania.

Desarrollar las capacidades militares de Kiev será un elemento disuasorio clave contra Rusia y requerirá suministrar a Ucrania grandes cantidades de armas para disuadir futuros ataques e invertir en su sector de defensa. También se podría desplegar una fuerza compuesta por tropas extranjeras como medida adicional de “tranquilidad”, dijo Macron.

Dijo que los detalles sobre posibles despliegues europeos en Ucrania aún se estaban afinando. No se hizo ninguna mención a la membresía en la OTAN, que sigue siendo la principal opción de Kiev como garantía de seguridad.

Más temprano el sábado, los líderes europeos participaron en una ceremonia en la Plaza de la Independencia de Kiev para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Encendieron velas junto a Zelenskyy en un improvisado monumento a la bandera en memoria de los soldados ucranianos caídos y los civiles asesinados desde la invasión de Rusia.

Continúan los ataques rusos pese a intentos de negociación

Los bombardeos rusos en la región de Sumy, en el norte de Ucrania, durante el último día mataron a tres residentes e hirieron a cuatro más, dijeron funcionarios locales. Otro civil murió el sábado cuando un dron ruso atacó la ciudad sureña de Kherson, según el gobernador regional Oleksandr Prokudin.

La embajada de Estados Unidos en Kiev advirtió el viernes sobre un ataque aéreo ruso “potencialmente significativo” en los próximos días, sin dar detalles.

En noviembre, Rusia dio a Estados Unidos una breve advertencia previa antes de atacar Ucrania por primera vez con su misil balístico de alcance intermedio Oreshnik, un arma hipersónica experimental que, según Putin, podía viajar a 10 veces la velocidad del sonido.

Los canales ucranianos de Telegram vincularon la advertencia de la embajada con informes de una inminente prohibición de vuelos por parte de Moscú sobre el complejo de entrenamiento militar y lanzamiento de cohetes Kapustin Yar. Una prohibición de vuelos similar precedió al ataque de noviembre. No hubo comentarios inmediatos de los funcionarios rusos.

Trump dijo la semana pasada que duda que Putin quiera poner fin a su guerra en Ucrania, expresando un nuevo escepticismo de que se pueda alcanzar pronto un acuerdo de paz, e insinuó nuevas sanciones contra Rusia.

Los aliados europeos de Ucrania consideran que su destino es fundamental para la seguridad del continente, y ahora aumenta la presión para encontrar formas de apoyar militarmente a Kiev, independientemente de si Trump se retira o no.

Con información de AFP y The Associated Press.

