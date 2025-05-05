El retrato de Trump que Putin supuestamente le obsequió para "acercar" a los dos países

Video ¿Hay métodos legales para un posible tercer mandato de Trump? Experto analiza lo que dice la Constitución

Los intentos del gobernante ruso, Vladimir Putin, para acercarse al presidente Donald Trump parecen haber quedado plasmados en un misterioso cuadro hecho por un artista ruso a petición del Kremlin.

Por años, activistas y críticos de Trump han alertado sobre la aparente cercanía que existe entre ambos al advertir sobre los peligros de una mayor influencia de Rusia en los círculos más altos del poder en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Las profundas preocupaciones están principalmente sustentadas en el historial de Putin como gobernante, quien ha sido blanco de denuncias y críticas en su propio país por perseguir a sus opositores y a la prensa crítica de su gobierno.

Los intentos de Putin por acercarse a Trump preocupan más en el contexto de la guerra de Rusia con Ucrania, particularmente luego de un aparente viraje del estadounidense en la postura de Estados Unidos respecto con la invasión rusa. Luego de que asumió el poder, Trump criticó en varias ocasiones a Ucrania y a su presidente, Volodymyr Zelensky.

Trump llegó a acusar erróneamente a Ucrania de haber inciado la guerra y a Zelensky de ser un "dictador", cuando él se ha mantenido en el poder aún después de que expiró su mandato en mayo de 2024 porque según el gobierno ucraniano no puede llevarse a cabo una elección con buena parte del país destruida por los bombardeos rusos. Además, millones de ucranianos huyeron del país tras la invasión y miles han muerto por la guerra.

En este contexto recientemente salió a la luz el cuadro supuestamente obsequiado por Putin a Trump. El contenido de la obra no había sido dado a conocer hasta hace algunos días.

El autor de la obra, Nikas Safronov, confirmó a Univision Noticias que pintó el cuadro a partir de una petición del Kremlin y que fue "agradable" escuchar sobre la reacción positiva que Trump supuestamente tuvo al ver el cuadro, según un recuento del enviado especial del mandatario estadounidense a Moscú, Steve Witkoff.

"Fue agradable escuchar palabras del asesor de Trump Steve Witkoff, quien habló sobre la sincera reacción del presidente por este regalo", dijo Safronov en una respuesta escrita sobre el cuadro enviada a Univision Noticias. La autoría del cuadro fue primero reportada por la cadena CNN.

PUBLICIDAD

Según las declaraciones de Safronov a CNN, Putin le dijo al ver el retrato que la imagen podría servir para mejorar la relación entre los dos países.

El cuadro pintado a petición del Kremlin para darlo como obesquio a Trump (Foto: obra del artista ruso Nikas Safronov) Imagen Foto: obra del artista ruso Nikas Safronov



Safronov hacía referencia a lo dicho por Witkoff en una entrevista que le realizó en marzo el expresentador de la cadena Fox News Tucker Carlson. En esa entrevista, Witkoff dijo a Carlson, quien se ha autodenominado como un seguidor de Trump, que recibió el cuadro de parte del Kremlin durante una visita a Moscú ese mes y luego lo entregó al republicano.

Witkoff dijo que al entregarle el cuadro a Trump, el republicano “quedó claramente conmovido” por el obsequio. No está claro exactamente cuándo fue pintado el cuadro, pero sí que fue obsequiado a Trump en marzo.

“Así que esta es la clase de vínculo que hemos podido restablecer gracias a una simple palabra llamada comunicación, cuando mucha gente diría que no debería haber habido ninguna porque Putin es un villano”, dijo Witkoff. “No considero a Putin un villano”, agregó.

Opositores de Trump y defensores de derechos humanos en Estados Unidos opinan distinto sobre Putin. Por años, los demócratas, por ejemplo, han denunciado a Putin como un "dictador brutal".

En su reporte sobre la situación de derechos humanos en Rusia en 2024, la organización Human Rights Watch alertó sobre las duras condiciones que enfrentan los defensores en ese país. "Las autoridades rusas siguieron acosando, intimidando y procesando a los defensores de los derechos humanos y clausurando por la fuerza a grupos de derechos humanos", dijo el organismo.

PUBLICIDAD

Qué muestra el retrato de Trump, obsequio de Putin

El cuadro muestra imagen supuestamente favorable de Trump con un puño alzado y una parte del rostro ensangrentado frente a una bandera estadounidense, mientras sujeta con la otra mano una gorra roja parecida a la que regularmente utilizaba en sus mítines políticos. En el fondo aparece la Estatua de la Libertad.

"He pintado más de cincuenta retratos de líderes mundiales, pero éste es especial", dijo Safronov a Univision Noticias en su respuesta.

La imagen de Trump con el rostro parcialmente ensangrentado y el puño en alto corresponde a los momentos después del intento de asesinato que sufrió en julio del año pasado el entonces candidato republicano en Butler, Pensilvania.

Tras ser impactado por una bala en la oreja derecha, el republicano se tiró al suelo y fue cubierto rápidamente por agentes del Servicio Secreto. Después lo levantaron y él se dirigió a los asistentes al evento diciéndoles “pelea” con el puño en alto. El atacante murió en la escena tras ser impactado por los agentes que estaban a cargo de la seguridad del evento.

Una de las imágenes más icónicas de ese momento fue capturada por el fotoperiodista de la agencia The Associated Press, Evan Vucci. Un retrato similar al elaborado por Safronov a petición de Putin fue colgado por la administración en uno de los salones principales de la Casa Blanca. El cuadro sustituyó al retrato del expresidente Barack Obama, que colgaba en el sitio donde ahora está el de Trump.

Tras asumir la presidencia, Trump ha tomado medidas que muestran un cambio en la postura de Estados Unidos con respecto a Putin. Por ejemplo, rompiendo con la postura que el gobierno del demócrata Joe Biden había mantenido sobre la invasión rusa de Ucrania, Trump en algún punto suspendió toda la ayuda militar que Estados Unidos había ofrecido a Ucrania y dejó de compartir inteligencia militar con las fuerzas ucranianas.

PUBLICIDAD

En medio de críticas de sus opositores y de las presiones internacionales, luego Trump reculó y reactivó la ayuda militar a las fuerzas ucranianas y reanudó el flujo de inteligencia militar a Ucrania.

Durante su primer mandato, Trump también se expresó en forma favorable de Putin, a menudo mostrando admiración por el presidente ruso, pese a su sombrío historial.

En semanas recientes, en medio de su desesperación por la falta de un acuerdo de cese al fuego entre Rusia y Ucrania, Trump aparentemente ha asumido una postura más crítica hacia Putin, exigiéndole que ponga un alto a las hostilidades y amenazando con ampliar las sanciones a Rusia.

Pero hasta el momento no las ha impuesto, por lo que solo están vigentes las impuestas por el gobierno de Biden, quien en algún momento calificó a Putin como un "dictador asesino" y un "matón".

Mira también: