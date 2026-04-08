Noticias ONU alerta de que al menos dos millones de somalíes sufren "hambre aguda" por la sequía Más de 1. 8 millones de menores de edad sufren desnutrición aguda a consecuencia de la sequía extrema.



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La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó este miércoles 8 de abril que al menos dos millones de personas padecen “ hambre aguda” en Somalia por la sequía extrema.

La situación empeora por el alza de los costos en los alimentos por los precios del combustible tras el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

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“Pérdidas de ganado, escasez generalizada de agua y alimentos, desplazamientos y una mayor necesidad de asistencia”, informó la agencia de la ONU.

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¿En qué fase de la seguridad alimentaria está Somalia?

De acuerdo con la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria ( CIF), Somalia está entrando a la fase 4, que apunta a que están en una “ situación de emergencia” y que las familias sufren largos periodos sin ingerir alimentos, llevándolos a una malnutrición aguda y un exceso de mortalidad.

Las otras fases:

Fase 1: Mínima/Ninguna: Las familias pueden satisfacer sus necesidades de alimentación y otros servicios básicos sin recurrir a estrategias de emergencia.

Fase 2: Acentuada ( Estrés): Las familias tienen un consumo de alimentos “mínimamente adecuado”, pero no pueden costear algunos gastos esenciales no alimentarios.

Fase 3: Crisis: Las familias presentan brechas en el consumo de alimentos que se reflejan en niveles de malnutrición aguda elevados o superiores a lo normal.

Fase 4: Emergencia: Las familias sufren brechas extremas en el consumo de alimentos que resultan en niveles muy elevados de malnutrición aguda y un exceso de mortalidad.

Fase 5: Catástrofe / Hambruna: Las familias tienen una falta total de acceso a alimentos y otras necesidades básicas, donde la inanición, la muerte y la indigencia son evidentes.

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Lluvias previstas, una esperanza para Somalia

Según la Agencia de Noticias AP, se prevén lluvias para los días siguientes, lo cual ayudaría a los acuíferos y regeneraría los pastos, sin embargo, aunque es benéfico para la nación, la realidad es que esta no es una solución que terminará con el hambre en Somalia de inmediato, porque continuará el impacto a largo plazo de la sequía.

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Más de 1. 8 millones de niños menores de edad sufren desnutrición aguda a consecuencia de la sequía extrema.

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Suspensión de la guerra podría ayudar a Somalia

Otro factor que podría ayudar a la hambruna en Somalia es que el martes el presidente Donald Trump anunció que suspendería los ataques contra Irán con la condición de que se reabriera el estrecho de Ormuz, lo que generó que el precio del petróleo se desplomara por debajo de los 100 dólares.

El crudo de referencia de Estados Unidos cayó 18,43 dólares hasta 94,52 dólares por barril, un descenso del 16%. El Brent, el referente internacional, bajó 15,54 dólares hasta 93,73 dólares por barril. Con el tema del gas natural bajaron cerca de un 5%.

Antes de esta tregua temporal, los precios del combustible se habían disparado de 0,60 a 1,50 dólares estadounidenses por litro, lo que había ocasionado que el transporte aumentara en su costo y los productos básicos. Por el momento se espera que el precio de los mismos baje, pero la situación del hambre en la nación se recuperará de manera lenta.

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Cadenas de suministro de los grupos de ayuda tienen retrasos

El Programa Mundial de Alimentos afirmó que las toneladas de alimentos que tienen están presentando fuertes retrasos en el tránsito.

Por parte del Comité Internacional de Rescate, que tiene medicamentos valorados en 130 mil dólares para Sudán, están varados en Dubái y 670 cajas de alimentos terapéuticos para niños con desnutrición en Somalia están detenidos en la India.

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De acuerdo con las Naciones Unidas, estos retrasos no se daban desde la pandemia del COVID-19 y ha habido un aumento de los costos de hasta 20% de los envíos y miles de desvíos de mercancías.