Policías con máscaras de “La Casa de Papel” detienen a ladrones de celulares en Carnaval de Río

Policías de Río de Janeiro se disfrazaron como los ladrones de la serie La Casa de Papel y como Jason Voorhees, de la franquicia de películas de terror Viernes 13, para mezclarse con las multitudes que celebraban el Carnaval y atrapar a delincuentes que robaban teléfonos celulares.

El Carnaval comenzó oficialmente el viernes en Río, y para muchos juerguistas que participan en las bulliciosas y deslumbrantes fiestas callejeras de esta megalópolis, una de las mayores preocupaciones es no perder sus teléfonos, ya que los robos son demasiado comunes.

Para hacer frente a este fenómeno, agentes del barrio de Santa Teresa se disfrazaron el viernes para pasar desapercibidos ante los ladrones. Los agentes encubiertos observaron cómo una mujer le arrebataba un teléfono celular de la mano a alguien, la siguieron y vieron cómo entregaba el dispositivo a un cómplice, informó la policía civil de Río el sábado en un comunicado.

La policía detuvo a la pareja y encontró cinco teléfonos celulares en su poder.

No fue la primera vez que policías brasileños, vestidos con disfraces, han intentado mezclarse con las multitudes durante las festividades para atrapar a los infractores.

El domingo pasado, agentes disfrazados de personajes de Los Cazafantasmas detuvieron a una mujer con 12 teléfonos celulares robados en el centro de São Paulo. Un día antes, agentes con atuendos de extraterrestres capturaron a un hombre con tres teléfonos ocultos bajo la ropa.

Los robos de teléfonos celulares han disminuido en general en Brasil, según el informe anual de 2025 del centro de estudios Foro Brasileño de Seguridad Pública. Esos delitos se redujeron de aproximadamente 980.000 al año en 2022 a unos 850.000 en 2024.

Pero el temor a los asaltos a mano armada y al hurto discreto de teléfonos celulares sigue siendo alto, y las encuestas de opinión muestran de manera constante que la violencia y el crimen son la principal preocupación de los brasileños.

