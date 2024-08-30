Brasil suspende la red social X en todo su territorio luego de que Elon Musk desafiara una orden judicial

Video ¿Elon Musk está obsesionado con la ‘X’? Te contamos qué hay detrás de esta letra en sus negocios

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó el viernes la suspensión de la red social X de Elon Musk en ese país después de que el multimillonario tecnológico se negara a nombrar un representante legal en el país, según una copia de la decisión a la que tuvo acceso The Associated Press

La medida intensifica aún más la disputa que dura meses entre los dos hombres sobre la libertad de expresión, las cuentas de extrema derecha y la desinformación.

X había sido advertida de la posible suspensión

PUBLICIDAD

El juez Alexandre de Moraes había advertido a Musk el miércoles por la noche que X podría ser bloqueada en Brasil si no cumplía con su orden de nombrar un representante, y estableció un plazo de 24 horas. La compañía no ha tenido un representante en el país desde principios de este mes.

En su decisión, de Moraes dio a los proveedores de servicios de Internet y tiendas de aplicaciones cinco días para bloquear el acceso a X, y dijo que la plataforma permanecerá bloqueada hasta que cumpla con sus órdenes. También dijo que las personas o empresas que utilicen redes privadas virtuales, o VPN, para acceder a X estarán sujetas a multas diarias de $8,900 dólares.

“Elon Musk mostró su total falta de respeto por la soberanía brasileña y, en particular, por el poder judicial, erigiéndose en una verdadera entidad supranacional e inmune a las leyes de cada país”, escribió de Moraes.

Brasil es un mercado importante para X, que ha luchado con la pérdida de anunciantes desde que Musk compró la antigua Twitter en 2022. El grupo de investigación de mercado Emarketer dice que unos 40 millones de brasileños, aproximadamente una quinta parte de la población, acceden a X al menos una vez al mes.

X había publicado en su página oficial de Asuntos Gubernamentales Globales el jueves por la noche que esperaba que X fuera cerrado por De Moraes, “simplemente porque no cumpliríamos con sus órdenes ilegales de censurar a sus oponentes políticos”.

“Cuando intentamos defendernos en la corte, el juez De Moraes amenazó a nuestra representante legal brasileña con prisión. Incluso después de que ella renunció, él congeló todas sus cuentas bancarias”, escribió la compañía. “Nuestras impugnaciones contra sus acciones manifiestamente ilegales fueron desestimadas o ignoradas. Los colegas del juez De Moraes en la Corte Suprema no están dispuestos o no pueden hacerle frente”.

PUBLICIDAD

X ha tenido enfrentamientos con De Moraes por su renuencia a cumplir las órdenes de bloquear usuarios.

Entre las cuentas que la plataforma ha cerrado anteriormente por órdenes brasileñas se encuentran las de legisladores afiliados al partido de derecha del expresidente Jair Bolsonaro y activistas acusados de socavar la democracia brasileña.

Musk acusa a Brasil de querer censurar a X

Musk, un autoproclamado "absolutista de la libertad de expresión", ha afirmado repetidamente que las acciones del juez equivalen a censura, y su argumento ha sido repetido por la derecha política de Brasil. A menudo ha insultado a De Moraes en su plataforma, caracterizándolo como un dictador y tirano.

Los defensores de De Moraes han dicho que sus acciones dirigidas a X han sido legales, apoyadas por la mayoría del pleno del tribunal y han servido para proteger la democracia en un momento en que está en peligro. Su orden del viernes se basa en la ley brasileña que requiere que las empresas extranjeras tengan representación en el país para que puedan ser notificadas cuando haya casos legales en su contra.

Dado que los operadores están al tanto del enfrentamiento ampliamente publicitado y su obligación de cumplir con una orden de De Moraes, además del hecho de que hacerlo no es complicado, X podría estar fuera de línea tan pronto como 12 horas después de recibir sus instrucciones, dijo Luca Belli, coordinador del Centro de Tecnología y Sociedad en la Fundación Getulio Vargas, una universidad en Río de Janeiro.

PUBLICIDAD

El cierre no es algo sin precedentes en Brasil.

En 2015 y 2016, un solo juez brasileño cerró WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del país, debido a la negativa de la empresa a cumplir con las solicitudes de la policía de datos de los usuarios. En 2022, De Moraes amenazó a la aplicación de mensajería Telegram con un cierre nacional, argumentando que había ignorado repetidamente las solicitudes de las autoridades brasileñas de bloquear perfiles y proporcionar información. Ordenó a Telegram que nombrara un representante local; la empresa finalmente cumplió y se mantuvo en línea.

Otros países también. han suspendido a X

X y su antigua encarnación, Twitter, han sido prohibidos en varios países, principalmente regímenes autoritarios como Rusia, China, Irán, Myanmar, Corea del Norte, Venezuela y Turkmenistán. Otros países, como Pakistán, Turquía y Egipto, también han suspendido temporalmente a X antes, generalmente para sofocar la disidencia y el malestar. Twitter fue prohibido en Egipto después de los levantamientos de la Primavera Árabe, que algunos llamaron la "revolución de Twitter", pero desde entonces ha sido restaurado.

Una búsqueda realizada el viernes en X mostró que cientos de usuarios brasileños preguntaban por las VPN que podrían permitirles seguir usando la plataforma haciendo que parezca que se conectan desde fuera del país. No quedó claro de inmediato cómo las autoridades brasileñas controlarían esta práctica e impondrían las multas citadas por De Moraes.

PUBLICIDAD

Mariana de Souza Alves Lima, conocida por su cuenta MariMoon, dijo a sus 1.4 millones de seguidores en X que iría a la red social rival BlueSky, publicando una captura de pantalla y diciendo: "Allí es donde voy".

X dijo que planea publicar lo que ha llamado “demandas ilegales” de De Moraes y los documentos judiciales relacionados “en interés de la transparencia”.

Starlink también se ve afectada

También el jueves por la noche, Starlink, el proveedor de servicios de Internet por satélite de Musk, dijo en X que De Moraes congeló sus finanzas esta semana, impidiéndole realizar cualquier transacción en el país donde tiene más de 250,000 clientes.

“Esta orden se basa en una determinación infundada de que Starlink debería ser responsable de las multas impuestas, inconstitucionalmente, contra X. Se emitió en secreto y sin otorgarle a Starlink ninguno de los debidos procesos legales garantizados por la Constitución de Brasil. Tenemos la intención de abordar el asunto legalmente”, dijo Starlink en su declaración.

Musk respondió a las personas que compartieron los informes de la congelación, agregando insultos dirigidos a De Moraes. “Este tipo @Alexandre es un criminal absoluto de la peor clase, que se hace pasar por juez”, escribió.

Musk publicó más tarde en X que SpaceX, que gestiona Starlink, proporcionará servicio de Internet gratuito en Brasil “hasta que se resuelva el asunto”, ya que “no podemos recibir el pago, pero no queremos cortarle el servicio a nadie”.

En su decisión, de Moraes dijo que ordenó la congelación de los activos de Starlink, ya que X no tenía suficiente dinero en sus cuentas para cubrir las multas crecientes, y razonando que las dos empresas son parte del mismo grupo económico.

PUBLICIDAD

Vea también: