Neonazis planeaban un ataque con explosivos en la víspera del Año Nuevo en Brasil, según ICE

La operación fue llamada ‘Bergón’, por el apellido de la monja francesa Denise Bergón, quien albergó en su convento católico a niños judíos para que no los capturaran los nazis. La investigación comenzó el 8 de mayo y, tras reunir suficiente evidencia, movilizó la semana pasada a varios agentes en Río de Janeiro, Minas Gerais, Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Rio Grande do Norte.