Mujer, joven y liberal, Jacinda Ardern es reelegida como primera ministra de Nueva Zelanda en una victoria histórica

Con estas cifras, los laboristas van en camino a la mayoría absoluta de escaños en el Parlamento del país, lo cual no sucede desde que se cambió el sistema electoral hace 24 años. Desde entonces lo normal es que los partidos tengan que pactar entre ellos para lograr un gobierno, pero en esta ocasión podrían hacerlo solos, encabezados por Ardern, una mujer de apenas 40 años que ha recibido un gran reconocimiento por su gestión ante la pandemia del coronavirus.

"Esta no ha sido una elección ordinaria, y no es un momento ordinario", dijo. "Ha estado lleno de incertidumbre y ansiedad, y nos propusimos ser un antídoto para eso", añadió, prometiendo no dar por sentado a sus nuevos partidarios y gobernar para todos los neozelandeses.