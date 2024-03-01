Miles acuden al funeral y entierro de Navalny pese a la amenaza del Kremlin contra las protestas

Video Así se escucharon los gritos y consignas de los seguidores de Navalny durante su funeral en Moscú

Miles de personas se reunieron cerca de una iglesia en el sur de Moscú este viernes para despedir al fallecido líder de la oposición rusa Alexey Navalny en su funeral.

Desafiando la perspectiva de ser arrestados, tras las amenazas del gobierno de Rusia, miles se congregaron para la ceremonia que se produce dos semanas después de que Navalny muriera en una prisión del Ártico.

PUBLICIDAD

Sus partidarios acusan al presidente ruso Vladimir Putin de asesinar a su principal crítico y de intentar impedirle un entierro público digno. El Kremlin, que ha negado su participación en la muerte de Navalny, advirtió contra protestas "no autorizadas" en torno al funeral.

Un grupo de trabajadores lleva el ataúd y un retrato del líder de la oposición rusa Alexey Navalny fuera de una iglesia en Moscú, Rusia, el viernes 1 de marzo de 2024. Familiares y partidarios despiden a Navalny en un funeral, luego de una batalla con las autoridades por la liberación de su cuerpo después de su muerte aún inexplicable en una colonia penal del Ártico. Imagen AP



Algunos de los presentes gritaban consignas o el nombre del fallecido líder opositor cuando su ataúd llegó a la iglesia de la Madre de Dios Calma Mis Penas en Maryino, donde se llevó cabo el servicio.

Los embajadores de Francia y Alemania estaban entre la multitud, al igual que algunos de los últimos políticos libres e independientes de Rusia.

Enterrado en un cementerio de Moscú

El cuerpo de Navalny primero estuvo en un ataúd abierto en una iglesia abarrotada de gente, para una ceremonia a la que asistieron sus padres.

El ataúd se cerró inmediatamente después del servicio. Muchos dolientes que querían pasar no pudieron presentar sus últimos respetos en la iglesia.

Luego, el ataúd fue transportado al cementerio de Borisovo, cerca de las orillas del río Moskva, donde se colocaron varias coronas de flores grandes alrededor de la tumba.

"¡No te olvidaremos!" y "¡Perdónanos!", gritaron algunos de los miles que estaban presentes cuando llegó el ataúd para el entierro.

Tensión y amenazas de detenciones

"Personas como él no deberían morir", dijo a la agencia AFP una de las asistentes, Anna Stepnova, afuera de la iglesia.

Miles se reúnen frente a la iglesia en el distrito de Maryino en Moscú para el funeral del difunto líder de la oposición rusa Alexey Navalny. Imagen ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images



La iglesia estaba rodeada de vallas alrededor, con una fuerte presencia policial y camiones antidisturbios. "¿A qué tienen miedo? ¿Por qué tantos coches? "Ellos tienen mucho miedo... La gente que vino aquí no tiene miedo. Alexey tampoco", dijo Stepánova.

PUBLICIDAD

Unas 400 personas han sido detenidas en los monumentos conmemorativos de Navalny desde su muerte, según la organización de derechos humanos OVD-Info.

"Cualquier reunión no autorizada constituirá una violación de la ley y quienes participen en ellas serán considerados responsables", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según TASS.

La viuda del disidente, Yulia Navalnaya, dijo anteriormente que temía que el funeral pudiera verse interrumpido por más arrestos. Ella culpó directamente a Putin por su muerte.

Los gobiernos occidentales se han apresurado a responsabilizar al Kremlin, pero no han llegado a hacer acusaciones directas de participación. El portavoz de Putin, Peskov, ha calificado de "vulgares" las acusaciones formuladas por la viuda y por algunos dirigentes occidentales.

La muerte de Navalny, el líder opositor de más alto perfil

Navalny había saltado a la fama gracias a su campaña anticorrupción, exponiendo lo que, según él, era una corrupción desenfrenada en la cima de la administración de Putin.

"Gracias a él comencé a involucrarme en política... Fue la primera persona pública a la que escuché", dijo Denis un asistente al funeral y voluntario de una organización benéfica.

Navalny fue arrestado en enero de 2021 cuando regresaba a Rusia después de haber sido tratado en Alemania por un ataque de envenenamiento.

"Alexei fue torturado durante tres años", dijo Navalnaya a los legisladores en Bruselas. "Pasó hambre en una pequeña celda de piedra, aislado del mundo exterior y se le negaron visitas, llamadas telefónicas e incluso cartas".

"Y luego lo mataron. Incluso después de eso, abusaron de su cuerpo", dijo. Su cuerpo estuvo retenido en una morgue durante ocho días antes de ser devuelto a la familia, lo que el equipo de Navalny creía que era un intento de encubrir la responsabilidad de su muerte.

PUBLICIDAD

El equipo de Navalny dijo que los investigadores locales habían amenazado con enterrarlo en los terrenos de la prisión si su madre no aceptaba un funeral "secreto".

Una vez que el cuerpo fue entregado, los aliados lucharon por encontrar un lugar que aceptara realizar una ceremonia fúnebre, así como conductores de coches fúnebres. Y no se ha permitido una ceremonia civil que permita al público en general presentar sus respetos al cuerpo, algo común en Rusia.

Navalnaya ha prometido continuar con el trabajo de su vida y ha instado a "luchar más ferozmente que antes".