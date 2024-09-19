El líder de Hezbollah considera una “declaración de guerra” la explosión de dispositivos provocadas por Israel y promete "venganza"

Video Las imágenes de la explosión masiva de 'beepers' en Líbano: Hezbollah responsabiliza a Israel

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazó a Israel el jueves con “una dura retribución y un castigo justo” en un discurso televisado, tras los ataques sin precedentes contra miembros de la organización con explosivos ocultos en miles de buscapersonas y walkie-talkies.

Nasrallah calificó los ataques como “ una declaración de guerra”.

Además, amenazó con represalias contra Israel “donde las espera y donde no las espera”, mientras los aviones israelíes sobrevolaban Beirut este jueves en una demostración de fuerza.



El líder de Hezbollah prometió el jueves mantener los ataques diarios contra Israel a pesar del sabotaje mortal de esta semana a los dispositivos de comunicación de sus miembros, y dijo que los israelíes desplazados de sus hogares cerca de la frontera con Líbano debido a los combates no podrán regresar hasta que termine la guerra en Gaza.

Hezbollah e Israel lanzaron nuevos ataques al otro lado de la frontera mientras Nasrallah hablaba por primera vez desde el bombardeo masivo de dispositivos en Líbano y Siria que describió como un "golpe severo".

Los dos días de ataques dirigidos contra miles de 'beepers' y 'walkie-talkies' de Hezbollah han sido ampliamente atribuidos a Israel, lo que aumenta los temores de que 11 meses de intercambios de fuego casi diarios entre Hezbollah e Israel se conviertan en una guerra total.

Durante el discurso de Nasrallah, Hezbollah atacó al menos cuatro veces el norte de Israel, y dos soldados israelíes murieron en un ataque más temprano.

Aviones de guerra israelíes volaron a baja altura sobre Beirut mientras Nasrallah hablaba, rompiendo la barrera del sonido, dispersando a los pájaros y provocando que la gente en casas y oficinas abriera rápidamente las ventanas para evitar que se rompieran.

Israel también lanzó ataques en el sur del Líbano el jueves, diciendo que alcanzó cientos de lanzacohetes y otras infraestructuras de Hezbollah, aunque no estaba claro de inmediato si hubo víctimas. El ejército afirmó que los lanzacohetes estaban a punto de ser utilizados "en el futuro inmediato".

Al mismo tiempo, el ejército ordenó a los residentes en partes de los Altos del Golán y el norte de Israel que eviten las reuniones públicas, minimicen los movimientos y permanezcan cerca de los refugios en previsión de un posible lanzamiento de cohetes.

En las últimas semanas, los líderes israelíes han intensificado las advertencias de una posible operación militar más grande contra Hezbollah, diciendo que están decididos a detener el fuego del grupo para permitir que decenas de miles de israelíes regresen a sus hogares cerca de la frontera.

En una conferencia de prensa el jueves, el ministro de Defensa israelí dijo que Hezbollah "pagará un precio cada vez mayor" mientras Israel busca hacer que las condiciones cerca de su frontera con el Líbano sean lo suficientemente seguras para que los residentes regresen. “La secuencia de nuestras acciones militares continuará”, dijo.

Hezbollah exige “detener la agresión contra el pueblo de Gaza y Cisjordania”

El ataque a los dispositivos electrónicos parecía ser la culminación de una operación de meses de duración por parte de Israel para atacar a tantos miembros de Hezbollah como fuera posible a la vez, pero también hubo civiles. Al menos 37 personas murieron, incluidos dos niños, y unas 3,000 resultaron heridas en las explosiones del martes y miércoles.

Nasrallah dijo que el grupo está investigando cómo se llevaron a cabo los atentados y aseguró que Hezbollah continuará con sus bombardeos en el norte de Israel mientras continúe la guerra en Gaza, prometiendo que Israel no podrá hacer que su gente regrese a la región fronteriza. “La única manera es detener la agresión contra el pueblo de Gaza y Cisjordania”, dijo.

Más temprano el jueves, Hezbollah dijo que había atacado tres posiciones militares israelíes cerca de la frontera, dos de ellas con drones. Los hospitales israelíes informaron que ocho personas resultaron con heridas leves y moderadas.

Hezbollah dice que su fuego casi diario es una muestra de apoyo a Hamas. La guerra de 11 meses de Israel con Hamas en Gaza comenzó después de que sus militantes lideraran el ataque del 7 de octubre contra Israel.

Israel ha respondido a los ataques de Hezbollah con retaliaciones en el sur del Líbano, y ha golpeado a figuras importantes del grupo en la capital, Beirut. Los intercambios han matado a cientos de personas en el Líbano y a docenas en Israel y han obligado a la evacuación de decenas de miles de residentes en ambos lados de la frontera.

Israel y Hezbollah han evadido repetidamente una guerra total por la fuerte presión de Estados Unidos, Francia y otros países.

Pero en sus recientes advertencias, los líderes israelíes han dicho que están decididos a cambiar drásticamente el status quo.

Hablando ante las tropas israelíes el miércoles, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant dijo: “Estamos al comienzo de una nueva fase en la guerra: requiere coraje, determinación y perseverancia”. No mencionó los dispositivos explosivos, pero elogió el trabajo del ejército y las agencias de seguridad de Israel, diciendo que “los resultados son muy impresionantes”.

Dijo que después de meses de luchar contra Hamas en Gaza, “el centro de gravedad se está desplazando hacia el norte al desviar recursos y fuerzas”.

Israel comenzó a enviar más tropas a su frontera con Líbano el miércoles como medida de precaución, dijeron funcionarios israelíes. El jefe del ejército israelí, el teniente general Herzi Halevi, dijo que se han elaborado planes para una acción adicional contra Hezbollah, aunque los medios informaron que el gobierno aún no ha decidido si lanzará una gran ofensiva en Líbano.

Líbano todavía se está recuperando de los ataques con artefactos mortales del martes y miércoles.

Las explosiones han sacudido a los ansiosos libaneses que temen una guerra a gran escala. El ejército libanés dijo que ha estado localizando y detonando buscapersonas y dispositivos de comunicación sospechosos, mientras que las autoridades de aviación civil del país prohibieron los buscapersonas y los walkie-talkies en todos los aviones que despegan del aeropuerto internacional de Beirut hasta nuevo aviso.

El ataque probablemente interrumpirá gravemente la comunicación interna de Hezbollah mientras lucha por determinar medios seguros para comunicarse entre sí. Hezbollah anunció la muerte de cinco combatientes el jueves, pero no especificó si murieron en las explosiones o en el frente.

Las explosiones se produjeron en todos los lugares donde se encontraban los portadores de los buscapersonas y walkie-talkies en varias partes de Beirut y el este y sur del Líbano: en casas y automóviles, tiendas de comestibles y cafés y en la calle, incluso en un funeral por algunos de los muertos en los atentados, a menudo con familiares y otros transeúntes cerca.

Muchos sufrieron heridas abiertas en las piernas, el abdomen y la cara o quedaron con las manos mutiladas. Las explosiones de los buscapersonas del martes mataron a 12 personas, incluidos dos niños, e hirieron a unas 2,300 más. La explosión del día siguiente mató a 25 personas e hirió a más de 600, dijo el ministro de Salud Firas Abiad, dando cifras actualizadas.

Abiad dijo a los periodistas que las lesiones del miércoles fueron más graves que las del día anterior, ya que los walkie-talkies que explotaron eran más grandes que los buscapersonas. Elogió a los hospitales del Líbano, diciendo que habían logrado lidiar con la avalancha de heridos en cuestión de horas. "Fue un ataque indiscriminado. Fue un crimen de guerra", dijo.

Con información de The Associated Press.

